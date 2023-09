Panasonic Lumix G9 II bi Xweseriya Xweseriya Nûvekirî û Taybetmendiyên Pêşverû ragihand

By

Îro, Panasonic Lumix G9 II-a pir bendewar, cîgirê kameraya xweya ala G9 Micro Four Thirds (MFT) vekir. G9 II ji bo afirînerên hybrid ên ku hem wênekêşiya wêneyan û hem jî vîdyoyê pêşîn digirin hatî çêkirin. Taybetmendiya berbiçav a vê kamerayê pergala wêya xweseriya nûvekirî ye, ku yekem car di Panasonic Lumix S5 II de hate destnîşan kirin.

Pergala otofokusê ya nû bi pergalek tespîtkirina qonaxê ya 779-ê zêde balê zûtir û rasttir peyda dike. Di heman demê de ew algorîtmayên pêşkeftî yên naskirin û şopandina mijarê jî vedihewîne, ku rê dide şopandina bi bandor a mirovan, heywanan (tevî çav), otomobîl û motorsîkletan. Digel ku dibe ku cûrbecûr mijarên naskirî wekî markayên din ne berfireh be, ew deverên sereke yên ku piraniya wênekêşan li ser disekinin vedigire.

Di hundurê G9 II-ê de, Sensorek 25.2MP Live MOS MFT ya nû hatî sêwirandin heye ku bi motorek pêvajoyek nû ya nû ve hatî berhev kirin. Kamera moda guheztina pixelê ya bi rezîliya bilind bikar tîne, ku bi destan kişandina wêneyên 100MP bikar tîne. Rêjeya ISO di navbera 100 û 25,600 de ye.

Leza teqînê ya G9 II bi otofokusa domdar 60 fps bandorker e, ku dikare bêyî otofokus bi karanîna şûşeya elektronîkî bi 75 fps zêde bibe. Bi şûştina mekanîkî, kamera leza teqînê ya hinekî hêdîtir 14 fps (AF-S) an 10 fps (AF-C) pêşkêşî dike. Wekî din, modek pêş-teqandinê heye ku dikare were saz kirin da ku çalakiya 1.5, 1, an 0.5 saniyeyan bigire berî ku bi tevahî vekêşanê bikişîne, da ku tu demên girîng ji dest nekevin.

Lumix G9 II bi cûrbecûr lensên Micro Four Thirds ji Panasonic, Olympus, Leica, û marqeyên din re hevaheng e, ji bo her rewşek kişandinê cebilxaneyek berfireh peyda dike. Panasonic di heman demê de pergala xweya îstîqrara wêneyê bi 8 rawestgehên stabîlkirina laş (BIS) û IS-ya çalak a pêşkeftî ji bo aramkirina zêde di dema tevgerê de çêtir kiriye.

Di warê kapasîteyên vîdyoyê de, G9 II 5.7K 60p, 4K 120p, an FullHD 240p çareseriyên vîdyoyê yên herî zêde pêşkêşî dike. Ew dikare bi karanîna senzora tevahî di 4:2:0 10-bit tomar bike, dema ku di V-Log de dikişîne heya 13 rawestgeha dînamîkî peyda dike. Kamera di Apple ProRes de tomarkirinê piştgirî dike û destûrê dide bikarhêneran ku LUT-ên xweyên rast-dem-ê biafirînin û saz bikin an ji 19 LUT-ên pêş-çêkirî hilbijêrin.

Sêwirana laşê G9 II-ê li gorî pêşiyê xwe hatî safîkirin, ku jorînek jêhatî ya ku Lumix S5 II tîne bîra xwe. Ekrana jorîn bi dilek fonksiyonek veqetandî hate guheztin, û sêwirana giştî ji fîşekên Panasonic-ê yên heyî re nas e. Kamera xwedan dîmenderek elektronîkî ya 3k-dot û 1,080k-xal e.

Lumix G9 II dê di dawiya Mijdarê de bi bihayê destpêkê 1,899 $ / 1,699 £ tenê ji bo laşê peyda bibe. Li Keyaniya Yekbûyî, ew ê di du kîtan de were firotin: yek bi lensên Panasonic 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH Power OIS bi 1,899 £, û ya din bi Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4.0 ASPH. lens ji bo £ 2,249.

Bi tevayî, Panasonic Lumix G9 II kamerayek berbiçav e ku bi xweseriya pêşkeftî, stabîlkirina wêneyê, û taybetmendiyên vîdyoyê ve girêdayî ye. Ew ji bo afirînerên hybrid ên ku daxwaza dîmen û vîdyoyên bi kalîte dikin ezmûnek kişandina pirreng pêşkêşî dike.

