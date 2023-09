Rêvebiriya Xanî ya Panagora Beşa Baweriya Rastiya Dîjîtal kêm dike

Panagora Asset Management Inc. di çaryeka yekem de 39.3% ji pişka xwe ya Digital Realty Trust, Inc. firot. Pargîdaniya rêveberiya maliyetê di dosyaya xwe ya dawî ya Forma 13F de ji Komîsyona Ewlekarî û Veguheztinê (SEC) re ragihand ku ew niha xwediyê 9,912 pişkên pargîdaniyê ye, bi nirxê 974,000 $. Ev kêmkirina xwedîtiyê tenê yek ji wan çend guhertinan e ku ji hêla fonên hedge ve di pozîsyonên wan de di nav pêbaweriya veberhênana nekêşbar de hatine çêkirin. Principal Financial Group Inc., Daiwa Securities Group Inc., Geode Capital Management LLC, FMR LLC, û Norges Bank hemî van demên dawî verastkirinên xwe yên di Baweriya Rastiya Dîjîtal de kirine.

Digital Realty Trust, Inc., hefteyek erênî bû, bi borsa wê 1.4% zêde bû û roja Îniyê bi $131.80 vebû. Pargîdanî xwedan sermayeya bazarê 39.90 mîlyar dolar e, rêjeya bihayê bihayê 102.17, û beta 0.54 e. Rêjeyên tevgerê yên hêsan ên 50-rojî û 200-rojî ji bo pargîdanê bi rêzdarî 121.81 $ û 107.33 $ bûn. Kêm û bilindbûna 1-salê ji bo stokê 85.76 $ û 133.39 $ ye. Baweriya Rastiya Dîjîtal xwedan rêjeya heyî û rêjeya bilez a 0.58, û her weha rêjeya deyn-berhev 1.02 heye.

Wekî din, Digital Realty Trust dabeşek sê mehane ragihand ku dê roja Fridaynê, 29-ê Îlonê were dayîn. Veberhênerên qeydê roja Îniyê, 15ê Îlonê, dê ji her parê 1.22 dolaran dabeş bikin. Dîroka dabeşkirinê roja Pêncşemê, 14ê Îlonê ye. Dabeşkirina salane rêjeyek dravdanê% 378.30 nîşan dide, bi berberiya 3.70%.

Danûstandinên hundurîn jî li Digital Realty Trust pêk hatine. Di meha tîrmehê de, di hundirê xwe de Cindy Fiedelman 2,770 pişkên pargîdaniyê bi tevahî nirxa $ 346,250 firot. Di Hezîranê de, CAO Peter C. Olson 700 pişkên pişkê bi $ 73,969 firotin. Hundir xwediyê %0.39 stokên pargîdaniyê ne.

Analîzatorên cûda yên wekhevî di van demên dawî de rêjeyên xwe li ser Baweriya Rastiya Dîjîtal dane. BNP Paribas borsa bi nirxek "ji performansê" nû kir, dema ku StockNews.com ew wekî nirxek "firotin" binav kir. Royal Bank of Canada nirxa xwe ya armancê zêde kir 140.00 dolar, û Citigroup bi rêjeya "kirînê" armanca bihayê xwe derxist 136.00 $.

Digital Realty Trust navendek daneyên gerdûnî, hevgirtî, û çareseriyên pêwendiyê ye. Platforma wê, PlatformDIGITAL, armanc dike ku pargîdanî û daneyan bigihîne hev bi peydakirina sazûmanên navenda daneya ewledar û metodolojiya çareseriyê ya Mîmariya Datacenter a Pervasive (PDx). Pargîdanî xwedan pîvanek lihevhatî ya "Hold" û armancek bihayê lihevhatî ya 120.93 $ ye.

