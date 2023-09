Oppo Ji Bikarhêneran Veguheztinên Battery Belaş Pêşkêş dike

Hat ragihandin ku Oppo plan dike ku karûbarek nû ya guheztina batterê ji bikarhênerên xwe re destnîşan bike, ku rê bide wan ku heke hewce bike, bataryayên smartphone xwe belaş biguhezînin. Yekem cîhaza ku ji vê însiyatîfê sûd werdigire tê gotin ku Oppo A2 Pro 5G ye, ku tê payîn ku di 15ê Îlonê de li bazara Chineseînî dest pê bike.

Li gorî şîretkarên navdar Digital Chat Station û Whylab, Oppo dê di çarçoveyek çar-salî de guheztina batterê ya belaş pêşkêşî bike. Ger di vê heyamê de rêjeya tenduristiya bataryayê ji sedî 80 dakeve, Oppo dê di binê karûbarê piştî firotanê de pîlê biguhezîne. Tê payîn ku ev polîtîka ligel destpêkirina Oppo A2 Pro 5G were ragihandin.

Oppo A2 Pro 5G ev demek bû mijara gotin û texmînan. Lezgîniyên berê destnîşan dikin ku cîhaz dê dîmenderek 6.7-inch full-HD+ AMOLED bi rêjeya nûvekirina 120Hz vebike. Tê gotin ku ew ji hêla MediaTek Dimensity 7050 SoC ve tê hêzdar kirin û dê di cûrbecûr vebijarkên RAM û hilanînê de were, di nav de 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB, û 12 GB + 512 GB. Di heman demê de tê gotin ku smartphone xwedan kamerayek paşîn a sêalî ye, ku ji hêla senzorek bingehîn 64-megapixel ve, û kamerayek pêşîn a 8-megapixel ji bo selfie-yan tê rêve kirin. Wekî din, tê pêşbînîkirin ku ew battêrek 5,000 mAh pak bike.

Karûbarê guheztina batterê ji bo bikarhênerên Oppo pêvekek xêrhatinek e, ji wan re aramiya hişê peyda dike ku zanibin ku ger hewce be battera cîhaza wan dikare bêpere were guheztin. Dê were dîtin ka dê di pêşerojê de ev karûbar li cîhazên din ên Oppo were dirêj kirin.

Çavkanî: [Station Chat Dijîtal, Whylab]