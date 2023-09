Lîstika navdar a hilkişîna indie, "Only Up", ku li ser Twitch şopînerek girseyî bi dest xist, ji nişka ve ji dikana lîstika PC Stream hate derxistin. Pêşdebirê lîstikê, ku bi navê Indiesolodev tê zanîn, mehên stresê wekî sedema rakirina wê destnîşan kir.

Di navnîşek patchê ya Steam-ê de ku bi lîstika nuha hatî rakirin ve girêdayî ye, Indiesolodev diyar kir ku "Only Up" yekem serpêhatiya wan a pêşkeftina lîstikê bû, ku ji bo mebestên afirîner û ceribandina jêhatîbûna xwe hate afirandin. Lêbelê, lîstik di nav mehan de ji wan re bû sedema stresek mezin. Wan diyar kir ku ew dixwazin lîstikê li paş xwe bihêlin û li ser xweşiya xwe bisekinin.

Wekî xwendekarek sêwirana lîstikê, Indiesolodev diyar kir ku ew êdî berpirsiyariya piştgirîkirina "Only Up" naxwazin û li şûna wê armanc dikin ku rawestin û perwerdehiya xwe bidomînin. Wan her weha behsa planên xwe kir ku lîstika xwe ya pêşeroj pêşve bibin, ku dê celebek cûda, mîheng û balê li ser sînematografiyê hebe.

Tevî ku ji bo "Only Up" pêşdebirek solo ye, Indiesolodev plan dike ku ji bo lîstika xwe ya pêşeroj bi tîmek re bixebite, bi sernavê "Kith". Rakirina "Only Up" ji firotgeha Steam dawiya hebûna lîstikê ji bo lîstikvanan nîşan dide.

"Only Up" ji ber serbestberdana xwe di Gulana 2023-an vir ve li ser Steam-ê nirxandinên erênî stend, digel ku 71% ji nirxandêran ew wekî ezmûnek erênî destnîşan dikin. Lîstik li dû çîroka xortekî bi navê Jackie bû, yê ku neçar mabû ku bi rê ve biçe serê cîhana lîstikê da ku ji belengaziyê xilas bibe û xwe fêr bibe.

Dema ku lîstik bi referansên xwe yên li ser Goblintown NFT-an bala temaşevanên krîptoyê kişand, di heman demê de gilî li ser karanîna wê ya hunera NFT jî hebûn. Spekulasyon derketin holê ku dibe ku rakirina lîstikê bi karanîna wê ya materyalên bi mafên xweparastinê ve girêdayî be, tevî muzîka ji pêşandanên anime û lîstikên vîdyoyê yên heyî.

Bi tevayî, rakirina ji nişka ve "Only Up" ji firotgeha Steam hişt ku temaşevan bêhêvî bibin, lê biryara Indiesolodev ku pêşî li xweşbûna xwe bigire û balê bikişîne ser pêşkeftina lîstika pêşerojê tê fêm kirin.

