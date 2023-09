Tenê Up, Lîstika Viral li ser Twitchê, Ji Steamê hatî kişandin

By

Lîstika viral a populer, Only Up, ku di havîna havînê de li ser Twitch-ê populerbûnek mezin bi dest xist, ji platforma Steam hate rakirin. Afirînerê lîstikê, ku bi navê Lîstikên SCKR tê zanîn, ji ber stresa ku jê re çêdibe xwestiye ku ji lîstikê derkeve.

Only Up bi nêrîna xwe ya bêhempa li ser çîroka Jack and the Beanstalk şopînerek girîng li ser Twitch bi dest xist. Lîstik vegotinên felsefî û platformên dijwar vedihewand dema ku lîstikvan hewl dan ku riya xwe hilkişin ser cewher û hawîrdorên cihêreng ên herikîn.

Tevî serkeftina xwe ya li ser Twitch, Only Up ji ber tevlêbûna referansên NFT, nebûna taybetmendiyên lîstikê yên wekî fonksiyonek hilanînê, û sûcdarkirina karanîna malûmatên bi mafên xweparastinê yên ji pêşdebirek din re rastî rexneyan hat. Van nakokî bûn sedem ku lîstik di Tîrmehê de berî ku vegere bi demkî ji Steam were derxistin.

Di postek nûvekirinê de, pêşdebirê solo yê Only Up xeletiyên wan pejirand û xwest ku lîstikê li pişt wan bihêle. Wan stresa lîstikê bû sedema û hewcedariya aştiya hiş û başbûnê destnîşan kirin. Pêşvebir plan dike ku dema ku li ser lîstika xweya pêşeroj, bi sernavê Kith, bi sernavê ceribandinê dixebite, rawestîne û perwerdehiya xwe bidomîne. Ev projeya nû dê xwediyê têgehek, celeb û mîhengek cûda be, ku li ser sînematografiyê hûr bibe. Pêşvebir di heman demê de xwestek nîşan da ku bi tîmek piçûk re bixebite da ku jêhatîyên sêwirana lîstika xwe baştir bike.

Li gorî ragihandina wan rast e, Tenê Up êdî ji bo kirînê li ser Steam-ê peyda nabe. Lêbelê, yên ku jixwe lîstik kirîne hîn jî dikarin wê dakêşin û bilîzin. Bi nêzîkê 13,000 nirxandinan, Only Up bi piranî nirxek erênî digire.

Çavkanî:

- Gotara orjînal: [URLya çavkaniyê têxe]

- Pênase: Twitch - platformek weşana zindî ji bo lîstikvanan;

NFT - Tokena Ne-Fungible, sermayek dîjîtal a xwedan xwedan yekta ye ku li ser platformek blokek hatî tomar kirin;

Steam - platformek belavkirina dîjîtal ji bo lîstikên vîdyoyê.