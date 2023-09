Keşifkirina Zero-G Combat li Starfield: A Quest Worth Tevger

By

Starfield, RPG-ya cîhana vekirî ya pir pêşbînîkirî ku ji hêla Bethesda ve hatî pêşve xistin, bi lîstika xwe ya berbiçav û gerdûna berfireh a ku keşfê dike, di civata lîstikê de pêlan çêdike. Di nav gelek lêgerînên ku di lîstikê de têne peyda kirin, yek bi taybetî wekî ezmûnek heyecan derdikeve pêş: "Bêguman Bê guman".

Di pergala Alpha Centauri de hatî danîn, ev lêgerîna alî li bajarê piçûk ê pîşesaziyê Gagarin Landing dest pê dike. Lîstik bi Lizzy, barmanek ku dixwaze bala rêveberên pargîdanî bi vexwarina bi qîmet û biha bikişîne re rû bi rû dimînin. Ji bo bicihanîna daxwaza wê, lîstikvan divê dest bi mîsyonek bikin da ku li keştiyek barkêş a terkî şûşa winda bibînin.

Tiştê ku vê lêgerînê ji hev vediqetîne, zivirîna nediyar a şerê giraniya sifir e ku li keştiyê rû dide. Gava ku lîstikvan keştiya bermayî keşif dikin, gravîteya çêkirî xelet dixebitîne, dibe sedem ku her tişt, di nav de lîstikvan, tişt û piratên fezayê jî her 30 saniyeyan di zero-G de biherike. Vê guheztina gravîteyê ya dînamîkî ezmûnek şer a bêhempa û dilşewat pêşkêşî dike.

Bi karanîna guheztinên gravîtasyonê ji bo berjewendiya xwe, lîstikvan dikarin zû manevrayan li cihên bilindtir bikin an jî dijminên ku ji serpêhatiyê têne qut kirin bikin hedef û li hewaya vekirî bifirin. Dema ku lîstikvan dikarin çekên mîna guleyan bikar bînin, şer hîn xweştir dibe, dema ku ew li dîwaran paşde têne avêtin hin demên dilşewat çêdibe.

Ji şer wêdetir, veguheztinên gravîtasyonê di heman demê de wekî bingehek ji bo puzzên rêwîtiya ronahiyê jî kar dikin, û qatek din a kêfê li lêgerînê zêde dikin. Pêdivî ye ku lîstikvan di keştiyê de rêve bibin, di nav bermahiyên herikîn de manovra bikin û dema ku hêza xwe diparêzin û ji bo pêşkeftinê puzzles çareser bikin.

Lêgerîna "Sure Bet" motora fizîkî ya balkêş a li Starfield nîşan dide. Tevî ku rexne li ser rêjeya wê ya girtî ya 30fps li ser konsolan tê, lê lêgerîn potansiyela mezin û cîhana pir berfireh a lîstikê destnîşan dike. Kapasîteya şopandin û domandina rast û rast pozîsyon, pevçûn, û leza her tişt, çek û karakterê di dema her guheztina gravîteyê de şahidiyek ji kapasîteyên teknîkî yên lîstikê ye.

Lêbelê, hêjayî gotinê ye ku gelek lêgerînên din ên li Starfield bi tevahî van pergalên fîzîk û simulasyonê bikar neynin. Digel ku ev lêgerîn wekî mînakek berbiçav a tiştê ku lîstik dikare bi dest bixe, dibe ku lîstikvan ji lêgerînên ku ji van mekanîzmayên nû sûd werdigirin bihêlin.

Bi tevayî, lêgerîna "Sure Bet" di gerdûna Starfield de ezmûnek balkêş û bîranîn pêşkêşî dike. Bi şerkeriya xwe ya zero-G û lîstika xwe ya berbiçav, ew pabendbûna Bethesda ya ji bo peydakirina lêgerînên balkêş ên ku ji mîsyonên kevneşopî yên şêwaza fethê wêdetir nîşan dide. Ew ji bo her lîstikvanek Starfield ku li serpêhatiyek bi adrenaline digere lêgerînek hêja ye ku were kirin.

