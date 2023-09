Meriv Çawa Têkilî Dilîze: Lîstikek Serpêhatî ya Zehmetkêş ji New York Times

Connections lîstikek puzzle-yê ye ku ji hêla New York Times ve hatî pêşve xistin û lîstikvanan dijwar dike ku komek ji 16 peyvan di nav çar komên veşartî de kategorîze bikin. Armanc ew e ku girêdanên ku peyvan bi hev ve girêdidin nas bikin û li gorî wan birêxistin bikin. Her puzzle nîvê şevê ji nû ve vedibe û astek cûda ya dijwariyê pêşkêşî dike.

Ji bo lîstina Têkiliyan, ji we re torek ku ji 16 peyvan pêk tê tê pêşkêş kirin. Wezîfeya we ev e ku hûn van peyvan li çar komên çaran rêz bikin bi destnîşankirina mijarên hevpar ên ku wan bi hev ve girêdidin. Mijar dikarin ji sernavên franşîzên lîstika vîdyoyê bigire heya navên restorantên zincîre an rengên sor her tişt bin.

Digel ku hin peyvan xuya dikin ku ew dikarin gelek mijaran li hev bikin, ji bo her komê tenê bersivek rast heye. Vebijarka we heye ku hûn torê tevlihev bikin û peyvan ji nû ve saz bikin da ku ji bo dîtina girêdanên potansiyel bibin alîkar.

Her grûpek di torê de bi reng-kodkirî ye, ku koma zer ya herî hêsan tê fêhm kirin, li dûv komên kesk, şîn û binefşî. Gava ku we komek ji çar peyvan ku hûn bawer dikin ku bi hev re ne diyar kirin, hûn dikarin bersiva xwe bişînin. Ger rast be, dê çar peyv ji torê bêne rakirin, û mijara ku wan bi hev ve girêdide dê were eşkere kirin. Lêbelê, texmînkirina xelet dê wekî xeletiyek were hesibandin, û berî ku lîstik biqede tenê çar xeletiyên we hene.

Ger ji we re hin şîretan hewce bike ku hûn puzzle Connections îro çareser bikin, New York Times bi eşkerekirina çar mijaran alîkariyê pêşkêşî dike: "Rock Horror Picture Show", "Who Framed Roger Rabbit", "When Harry Met Sally," û "Mad Max Fury Road". . Wekî din, ew ji her komê peyvek wekî nîşanek din peyda dikin.

Bînin bîra xwe ku torên Girêdan rojane diguhezin, û heke hûn nikaribin puzzleya îro çareser bikin, hûn dikarin her gav sibê dîsa biceribînin. Lîstik di heman demê de dihêle hûn rêzika serkeftina xwe bişopînin û puanên xwe bi hevalên xwe re bidin ber hev. Ji ber vê yekê kêfê bikin, xwe bişopînin, û mêjiyê xwe bi Girêdan re tevbigerin!

