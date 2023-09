Kurte: New York Times lîstikek puzzle ya nû ya bi navê Connections derxist. Armanca lîstikê ev e ku bi dîtina girêdanên di navbera wan de komek ji 16 peyvan li çar komên veşartî kategorîze bike. Lîstik her roj ji nû ve vedibe û astên cûda yên dijwariyê pêşkêşî dike. Lîstik dikarin rêzikên xwe yên serketî bişopînin û puanan bi hevalên xwe re bidin ber hev. Ger ji bo çareserkirina puzzle hewcedariya we bi alîkariyê hebe, lîstik şîretan peyda dike û bersivan eşkere dike. Mijarên îroyîn xemilandinên Halloween, pêşandanên TV, sembolên makîneya otomatê û hejmarên di sernavên pirtûkan de hene. Mînakî, kategoriya Xemilandinên Halloween peyvên mîna Bat, Cobweb, Pumpkin, û Tombstone vedihewîne. Lîstik dijwar e, lê şebek her roj diguhezin, ji lîstikvanan re firsendên nû peyda dikin ku puzzle çareser bikin.

Connections lîstikek puzzle ye ku ji hêla New York Times ve hatî afirandin. Lîstik tora ji 16 peyvan pêşkêşî lîstikvanan dike û ji wan dipirse ku li ser bingeha girêdanên di navbera wan de peyvan li çar komên çaran birêxistin bikin. Van girêdan dikarin bi mijarên cihêreng ve girêdayî bin, wek mînak sernavên lîstikên vîdyoyê, rêzikên rêzikên pirtûkan, rengên sor, an navên xwaringehên zincîreyê.

Digel ku hin peyvan xuya dikin ku ew dikarin di gelek mijaran de bi cih bibin, ji bo her komekê tenê bersivek rast heye. Ji bo ku ji lîstikvanan re bibin alîkar ku têkiliyan nas bikin, lîstik destûrê dide wan ku peyvan li ser torê biqelînin û ji nû ve saz bikin.

Her komek peyvan bi reng têne kod kirin, ku koma zer ya herî hêsan tê naskirin û koma binefşî ya herî dijwar e. Gava ku lîstikvan difikirin ku wan komek destnîşan kirine, ew dikarin bersiva xwe bişînin. Ger rast be, dê çar peyv ji torê bêne rakirin, û mijara ku wan bi hev ve girêdide dê were eşkere kirin. Texmînkirina nerast dê wekî xeletiyek were hesibandin, û lîstikvan berî ku lîstik biqede sînorê çar xeletiyan heye.

Ger lîstikvan di çareserkirina puzzle-ê de tengasiyê digirin, lîstik şîretan peyda dike û hin bersivan eşkere dike. Mijarên îroyîn Xemilandinên Halloween, Pêşandanên TV, Sembolên Slot Machine, û Hejmarên di Sernavên Pirtûkan de hene. Mînakî, yek ji Xemilandinên Halloween Bat e, û yek ji Pêşandanên TV-yê 24 e.

Têkilî ji bo ku dijwar bin hatine sêwirandin, û şebek her roj diguhezin, ji lîstikvanan re kêşeyên nû pêşkêş dikin ku çareser bikin. Ji ber vê yekê heke we nikarîbû puzzleya îro çareser bike, pê ewle be ku sibê ji bo dijwariyek nû vegere.

Serçawe: New York Times