Nokia G42 5G: Bihayê Teased û Vebijarkên Rengê Nû

Nokia G42 5G, smartphone ya herî paşîn a di rêza G de, tê destnîşan kirin ku hefteya pêş li Hindistanê were pêşkêş kirin. HMD Global, xwediyê lîsansa Nokia, nirxa cîhazê bi navgîniya xweya fermî ya India X-ê li ser Twitter-ê nirxand. Teaser pêşniyar dike ku têlefon dê li jêr Rs be. 18,999 û dibe ku di du guhertoyên bîranînê de werin. Wekî din, Nokia vebijarkek nû ya rengê So Pembe ji bo Nokia G42 5G li bazarên gerdûnî yên li derveyî Hindistanê destnîşan kir.

Nokia G42 5G li ser Qualcomm Snapdragon 480+ SoC dimeşe û xwedan ekranek 6.56-inch HD+ LCD bi rêjeya nûvekirina 90Hz e. Ew bi 6 GB RAM û 128 GB hilanîna servekirî ve tê stend, ku bi alîkariya qerta microSD ve tê berfireh kirin. Amûr li ser Android 13-ê dixebite û dê du sal nûvekirinên Android OS-ê û nûvekirinên ewlehiyê yên mehane ji bo sê salên pêş de werbigire.

Di warê kapasîteyên kamerayê de, Nokia G42 5G bi senzorek bingehîn a 50-megapixel û du senzorên 2-megapixel ve sazûmanek kamera paşîn a sêalî vedihewîne. Li pêş, kamerayek selfie ya 8 megapixel heye. Amûr ji hêla bataryek 5,000 mAh ve bi piştgiriya barkirina bilez a 20W ve tê piştgirî kirin.

Nokia G42 5G jixwe li bazarên bijarte yên cîhanî bi vebijarkên rengê So Purple û Grey hatî berdan, û naha ew ê di guhertoya nû ya rengê So Pink de were pêşkêş kirin. Lêbelê, hêj nayê pejirandin ka vebijarka rengê nû dê li Hindistanê peyda bibe.

Smartphone dê bi taybetî bi navgîniya Amazon Hindistanê ve were firotin, digel destpêkirina 11ê Îlonê.

Definitions:

X - Berê wekî Twitter tê zanîn

SOC - Pergala li ser Chip

LCD - Nîşana Krîstala Liquid

GHz - Gigahertz

RAM - Bîra gihîştina rasthatî

GB - Gigabyte

mAh - Saet milyampere