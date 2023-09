Ji Hypeyê bawer nekin: Xerabkirina GTA 6 Leaks û Rumors

By

Bi hêviya ku GTA 6 bigihîje asta tayê, înternet bûye hêlînek ji bo gotegotên hovane û di derbarê lîstikê de. Ji îdiayên mezinahiya pelan û bihayên giran bigire heya nexşeyek ku hemî bajarên berê yên GTA-yê berhev dike, dixuye ku ti sînorek ji spekulasyona hov re tune. Lêbelê, girîng e ku meriv van gotegotan bi hişyarî nêzîk bike û wan bi rexneyî vekolîne.

Gotebêjek vê dawîyê ku li ser medyaya civakî belav bû pêşniyar kir ku GTA 6 dê bi mezinahîya 750 GB ya ecêb be, bi çîrokek ku dê herî kêm 400 demjimêran bidomîne. Digel ku ev ji hin kesan re balkêş xuya dike, pêdivî ye ku meriv rewabûna van îdîayan bipirse. Bi heman rengî, gotegotek ku tê gotin ku lîstik dê 150 $ lêçû be ji ber nebûna çavkaniyên pêbawer an çarçowe zû hate hilweşandin.

Îdîayên nexşeyek berfireh a ku hemî bajarên berê yên GTA-yê digire nav xwe jî li dora xwe digerin. Gelek vîdyoy û wêneyên ku qaşo ji lîstika pêşkeftinê ne li serhêl têne belav kirin, lê bi gelemperî ji hêla lîstikvanên baldar ve têne îsbat kirin ku ew sexte ne. Girîng e ku ji bîr mekin ku bi dehan sal in ku ev cûre levkirin û gotegot di pîşesaziya lîstikê de hene, lê zêdebûna medyaya civakî hêsantir kiriye ku agahdariya çewt bi lez belav bibe.

Girîng e ku meriv çavkaniyên pêbawer nas bike û nekeve ber taktîkên klîkbait ên afirînerên naverokê yên sexte ku dixwazin ji heyecana derdora GTA 6-ê sûd werbigirin. Bi gumanbar bimînin û nûçeyên ku derdikevin bi baldarî binirxînin, lîstikvan dikarin xwe ji xapandina îdîayên hestyarî dûr bixin. Çavkaniyên pêbawer dê agahdariya rast peyda bikin, û daxuyaniyên fermî yên Rockstar Games dê li ser pêşkeftina lîstikê nûvekirinên rewa peyda bikin.

Ji ber ku pencereya berdanê ji bo GTA 6 nêzîk dibe, girîng e ku meriv bîhnfireh be û nekeve ber xeberên bêbingeh. Bi çavkaniyên pêbawer re bisekinin, ramîna rexnegiriyê bikin, û li benda derketina nûçeyên fermî bisekinin. Di vê navberê de, xwe ji gêjbûna leaksiyonên GTA 6 dûr bigirin û balê bikişînin ser kêfa sernavên heyî yên di fransîzê de.

