Nintendo Switch 2 Rumors: Konsola Nifşa Pêşerojê Li Pişt Deriyên Girtî Hat Nîşandan

Gotinên li ser konsolê nifşê dinê Nintendo, ku bi nefermî wekî Nintendo Switch 2 tê zanîn, ji hêla raporên dawî ve bêtir zêde bûne. Pargîdanî di pêşangeha Gamescom 2023 de li Koln, Almanya, di civînên taybet de bi pêşdebirên lîstikê re konsolê nîşan da. Çavkaniyan eşkere kirin ku demoyên teknolojiyê hatin pêşkêş kirin, taybetmendiyên wekî piştgiriya Nvidia DLSS û şopandina tîrêjê ronî kirin.

Raporên ji Eurogamer û VGC gotegotên berê piştrast dikin ku Nintendo bi dizî konsolê xweya pêşerojê nîşan dide. Her du çavkanî destnîşan dikin ku guhertoyek nûvekirî ya The Legend of Zelda: Breath of the Wild li ser vê hardware "Switch 2" hate pêşandan. Wekî din, VGC îdîa dike ku pêşdebiran di heman demê de demo teknolojiya The Matrix Awakens Unreal Engine 5 jî hatiye dayîn, ku pêşniyar dike ku pergala nû ya Nintendo dê teknolojiya DLSS û şopandina tîrêjê ya Nvidia piştgirî bike.

Dema ku hûrguliyên di derbarê naveroka pêşandan de kêm dimînin, VGC pêşniyar dike ku konsol dê faktora veguheztinê ya Nintendo Switch bigire. Di derbarê tarîxa berdanê de, tê bawer kirin ku Nintendo destpêka payîza 2024-an armanc dike, her çend nîşan hene ku pargîdanî dilxwaz e ku berê dest pê bike.

Lêbelê, Nintendo li ser van gotegotan şîrove nekiriye û tê çaverê kirin ku heta ku konsolek fermî eşkere bike bêdeng bimîne. Digel vê yekê, van raporan di nav temaşevanên pargîdaniya lîstika delal de heyecanek derxistiye, û nîşana hatina nêzîk a konsolê Nintendo ya din dide.

