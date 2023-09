Di Gamescom 2023-an de Serkeftinê Nintendo Switch-ê li pişt deriyên girtî hate eşkere kirin

Li gorî raporek ji Eurogamer, cîgirê konsolê Nintendo Switch di Gamescom 2023-an de li paş-deriyên girtî hate pêşandan. Her çend Eurogamer fersend nebû ku wê bixwe biceribîne jî, tê bawer kirin ku çend pêşdebirên hevkar hatine dayîn. awirek ji konsolê di hin form.

Yek ji xalên girîng ên xwenîşandanê guhertoyek "şorbekirî" ya The Legend of Zelda: Breath of the Wild bû, ku bi taybetî ji bo nîşandana kapasîteyên performansê yên Switch 2-ya rûreş hatî çêkirin hatî çêkirin. Lêbelê, di derbarê vê demoya teknolojiyê ya îdiakirî de bêtir agahdarî nehatine bidestxistin. di vê demê de eşkere kirin.

Ev nêzîkatiya karanîna guhertoyek pêşkeftî ya lîstikek heyî ji bo nîşandana performansa çêtir tîne bîra xwe stratejiya Sony Interactive Entertainment ku ber bi destpêkirina PlayStation 5 ve diçe, li wir wan demên barkirinê zûtir di Marvel's Spider-Man de li ser PlayStation 4 nîşan didin.

Tevî gotegotên li dora serketiya Nintendo Switch, pargîdanî hîna bi fermî hebûna xwe an taybetmendiyên potansiyel ên ku ew destnîşan dike, wekî performansa çêtir, çareseriyên 4K, an lihevhatina paşverû bi fermî piştrast nekiriye. Raporên pîşesaziyê destnîşan dikin ku Nintendo di sala 2024-an de ji bo eşkerekirinek mezin, gelemperî amade dike, lê heya niha, ev spekulatîf dimîne.

Her çend nîqaşên li ser Nintendo Switch bi gelemperî li dora konsolê dizivirin ku digihîje dawiya çerxa jiyana xwe ya normal, Nintendo berdewam dike ku bi Switch re serkeftinek girîng biceribîne. Li gorî serokê Nintendo of America Doug Bowser, ev serkeftin ji sêwirana hybrid a bêhempa ya konsolê û rêzek bihêz a lîstikên populer derdikeve.

Ji ber serkeftina domdar a Nintendo Switch û sernavên pêşerojê yên di pêşkeftinê de, wek Detective Pikachu Returns, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG, û lîstika bênav Princess Peach, hîn jî gelek heye ku lîstikvan bi Guhestina orîjînal re mijûl bibin. .

Lêbelê, her ku ev sernav têne berdan, paşeroja konsolê ne diyar dibe. Digel ku civîna gumanbar a li pişt deriyên girtî li Gamescom 2023 pêşniyar dike ku Nintendo ji bo guhertinek di pêşerojek nêzîk de plan dike, pirs li ser wê yekê dimînin ku dê konsolê Nintendo ya paşîn çi bike û gelo ew ê di sala 2024-an de xuyang bike. Her ku dem diçe. Tê payîn ku bêtir agahdarî derkevin holê, ku wêneyek zelaltir a planên Nintendo-yê ji bo pêşerojê peyda bike.

Definitions:

1. Eurogamer - malperek rojnamevaniya lîstika vîdyoyê ya populer ku ji ber vegirtin û analîza xwe ya kûr a pîşesaziya lîstikê tê zanîn.

2. Gamescom - pêşangehek bazirganî ya lîstikên vîdyoyê yên salane ku li Almanyayê tê lidarxistin, ku bi pêşandanên xwe û eşkerekirina lîstik û konsolên pêşerojê tê zanîn.

3. PlayStation 5 - konsolê lîstika herî dawî ya ku ji hêla Sony Interactive Entertainment ve hatî derxistin, li gorî pêşiyê xwe, PlayStation 4, grafikên çêtir, performansa zûtir û taybetmendiyên nû pêşkêşî dike.

4. Legend of Zelda: Breath of the Wild - lîstikek çalak-serpêhatî ya ku ji hêla Nintendo ve hatî pêşve xistin û çap kirin, ku ji bo lêgerîna cîhana vekirî û mekanîka lîstika nûjen tê zanîn.

5. Marvel's Spider-Man - lîstikek superhero ya populer ku ji hêla Insomniac Games ve hatî pêşve xistin û ji hêla Sony Interactive Entertainment ve hatî çap kirin, kapasîteyên PlayStation 5 bi demên barkirinê yên çêtir nîşan dide.

6. Çareserkirina 4K - çareseriyek dîmenderê ya bi qasî 3840×2160 pixel, li gorî çareseriyên kêmtir astek hûrgulî û zelaliyê peyda dike.

7. Lihevhatina paşverû - şiyana konsolek lîstikê ku lîstikên ji nifşên berê an platforman bilîze.

8. Doug Bowser - serokê Nintendo of America, berpirsiyarê çavdêriya karûbarên pargîdaniyê li bazara Amerîkaya Bakur.

Çavkanî:

- Eurogamer (https://www.eurogamer.net/)