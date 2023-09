Bûyera Pêşerojê ya Nintendo Direct Hate gotin ku Sernavên Hêjayî Pêşerojê Dike

Gotin hene ku Nintendo dê di hefteya pêş de bûyerek Nintendo Direct mêvandar bike, her çend piştrastiyek fermî nehatiye çêkirin. Spekulasyon pêşniyar dikin ku bûyer dê çend sernavên partiya yekem nîşan bide, di nav de Super Mario RPG, Detective Pikachu Returns, û WarioWare: Move It.

Lêbelê, tiştek ku dê di dema bûyerê de neyê nîqaş kirin Switch 2-ê ya pir-hêvî ye, serketiyek konsolê portable-ya populer. Digel vê yekê, li paş perdeyan, wusa dixuye ku Nintendo li ser konsolek prototîpa xebitiye, ku wan di bûyera Gamescom ya dawî de ji pêşdebiran re destnîşan kir.

Ji beşdaran re bi dizî li guhertoyek nûvekirî ya The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ku tê de hardware-ya nûvekirî vedihewîne, temaşe kirin. Taybetmendiyên vê hardware nû heya niha nayên zanîn.

Heya nuha, hemî guhertoyên Nintendo Switch-ya orîjînal ji hêla çîpa Nvidia Tegra X1 ve têne hêz kirin, ku di destpêkê de di sala 2015-an de hate berdan. Digel ku hin guhertoyên nû ji sala 1-an ve bi çîpa X2019+-ê ve hatine stendine, ku jiyana batterê çêtir pêşkêşî dike, performansa heman dimîne. .

Çîpa Tegra X1 kevnar tê hesibandin, çar core Cortex-A57 li 1.02GHz û çar corên A53, ligel GPU-ya Maxwell-a ji nifşa GTX 900-ê vedihewîne. Wekî din, ew bi LPDDR4 RAM-a kevn re tête hev, 4 GB bîranîn peyda dike. Dema ku bi çîpên smartphone yên nûjen re were berhev kirin, çîpa Tegra X1 di performansê de li paş dimîne.

Pirsa ku bêbersiv dimîne ev e ku gelo Nintendo ji bo Switch 2 careke din bi Nvidia re hevkarî kiriye, an gelo wan peydakerek hardware ya cûda hilbijartiye. Bitenê li gel demî dê diyar bit.

Dîroka destpêkirina çaverêkirî ya ji bo Nintendo Switch 2 dawiya sala 2024-an e, digel ku eşkereyek fermî dibe ku berî wê çêbibe. Li Switch-a orjînal mêze dikim, ew yekem car di Adara 2015-an de wekî "NX" hate nasandin, di Cotmeha 2016-an de daxuyaniyek tevahî wergirt, û di dawiyê de di Adara 2017-an de hate berdan.

