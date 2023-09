Lîstikên Îlonê yên PlayStation Plus eşkere kirin: NieR Replicant, Okyanûsa Stêrk, û Zêdetir

By

Rêzeya lîstikên belaş ên PlayStation Plus-ê ji bo Îlonê hate eşkere kirin, û ew hin sernavên pir pêşbînîkirî vedihewîne. Agahdarî ji çavkaniyek pêbawer Dealabs tê, ku ji pêşdîtina navnîşên lîstikê tê zanîn. Tê payîn ku ev lîstik ji 19-ê Îlonê ve bêne peyda kirin, lê pejirandina fermî hîn jî li bendê ye.

Yek ji sernavên berbiçav ên rêzê NieR Replicant ver.1.22474487139 e…, ku di nirxandina Eurogamer de wekî "hilbijartinek ewledar ji bo temaşevanan" hate pesin kirin. Lîstik gelek dawiyan vedihewîne ku ji lîstikvanan hewce dike ku beşan dubare bikin, her çend hin kes dikarin vê dubare bibînin. Digel vê yekê, ew ji hêla lîstikvan û rexnegiran ve baş hate pêşwazî kirin.

Lîstikek din a balkêş Unpacking e, ku ji serbestberdana xwe ve gelek pesnê xwe girtiye. Di xelatên Indie Live Expo de Lîstika Salê wergirt û di sala 2022-an de BAFTA ji bo Çîrokkirina Herî Serketî wergirt. Serredaktorê berê yê Eurogamer Martin, Unpacking wekî "tiştek bêserûber" binav kir û pesnê çîroka wê ya bêhempa û mirovî da.

Li kêleka NieR Replicant û Unpacking, rêzika Îlonê jî dihewîne Star Ocean The Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sid Meier's Civilization VI, û Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Van sernavan cûrbecûr cûrbecûr celeb û ezmûnên lîstikê pêşkêşî lîstikvanan dikin ku kêfê bikin. .

Lêbelê, hêjayî gotinê ye ku ev berdan piştî ragihandina Sony ya zêdebûna bihayê gerdûnî ya ji bo aboneyên PlayStation Plus têne. Aboneyên li Keyaniya Yekbûyî naha neçar in ku ji bo 59.99 mehan PlayStation Plus Essential, 12 £ bidin, ji bo aboneyên Extra û Extra Premium jî biha zêde dibin.

Bi tevayî, rêzika îlonê ya lîstikên PlayStation Plus tevliheviyek sernavên pir pêşbînîkirî û ezmûnên rexnegiran pêşkêşî dike. Ma hûn ji RPG-yên çalakiyê, lîstikên vegotin-rêveber, an jî simulasyonên stratejiyê hez dikin, tiştek heye ku her kes jê kêfê bike.

