Night At the Gates of Hell: Survival Horror FPS Naha li ser Konsolê Berdest e

Lîstikvanên konsolê naha dikarin heyecana tirsnak a Night At the Gates of Hell, ku ji hêla Puppet Combo û Black Eyed Priest ve hatî pêşve xistin, biceribînin. Berê li ser PC-ê hate berdan, lîstik naha li ser PlayStation 4, PlayStation 5, û Nintendo Switch heye.

Night At the Gates of Hell, ku ji fîlimên zombî yên Italiantalî yên Lucio Fulci û Bruno Mattei, û her weha gora serdema PS1 û hawirdora dîskoya neonê îlhama xwe digire, FPS-ya Xerîdar a Survival-ê ye ku lîstikvanan di cîhanek post-apokalîptîk de vedihewîne.

Leheng, David, zilamek bêdeng e ku vê dawiyê hevjîna xwe winda kiriye û li apartmana xwe ya li deryayê dijî. Ji nişkê ve, derketina zombî bajarê wî dişewitîne, ku David neçar dike ku dev ji jiyana xwe ya normal berde û çekan li hember girseyên nemiran bigire.

Ji bo ku sax bimînin û di dawiyê de rastiya li pişt apocalypse eşkere bikin, lîstikvan pêdivî ye ku puzzles çareser bikin, çavkaniyan bişopînin, û çekên cihêreng bikar bînin da ku zombî bi awayekî stratejîk ji holê rakin. Mîna karên Fulci, yekane awayê xistina van cinawiran bi fîşekek rastîn a serî ye.

Lîstik ezmûnek gumanbar û tund pêşkêşî dike dema ku lîstikvan di nav bajarê wêrankirî de rêve dibin, di rê de bi rizgarbûyên din re rû bi rû dimînin. Hevkarî û xebata tîmê ji bo derbaskirina dijwariyan û çêkirina revînek wêrek girîng e.

Heke hûn lîstikvanek PC-yê ne, Night At the Gates of Hell hîn jî ji bo kêfa lîstika we li Steam-ê heye.

Çavkanî: Puppet Combo, Black Eyed Priest

Definitions:

- Survival Horror FPS: Cureyek lîstika vîdyoyê ya ku hêmanên tirsa zindî û gulebarana yekem-kesê li hev dike, ku lîstikvan dema ku bi dijminan re şer dikin divê di nav jîngehek xeternak û xeternak de rêve bibin.

- Lucio Fulci: Derhênerekî îtalyayî ku bi xebatên xwe yên di warê tirsê de, bi taybetî fîlmên zombî, tê naskirin.

- Bruno Mattei: Derhênerek fîlimê îtalî ku bi tevkariyên xwe yên di sînemaya îstîsmarê ya Italiantalî de, tevî fîlimên zombî, tê zanîn.