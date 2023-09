Ma Starfield dikare li ser Xbox Series X bigihîje 60FPS? Testên Foundry Dîjîtal Hêviyê Didin!

Pisporên teknolojiyê li Digital Foundry ceribandinan kirin da ku diyar bikin ka Starfield, lîstika ku ji Bethesda pir tê pêşbînîkirin, dikare li ser Xbox Series X bi 60 çarçoveyek di çirkeyê de (FPS) bixebite. Her çend bersiv ne rast e, encam hêviyê dide. lîstikvanên.

Dîjîtal Foundry Kitê Sermaseyê AMD 4800S, ku ji nêz ve bi GPU-ya Xbox Series X-ê re têkildar e, bikar anî da ku Starfield li mîhengên ku bi guhertoya Xbox Series X-ê re hevber e bimeşîne. Dûv re wan çareseriyê daxist 1440p, li gorî guhertoya Xbox Series S, û bi baldarî lîstik lêkolîn kirin da ku rêjeya çarçoveyê binirxînin.

Tîmê dît ku pir caran, lîstik ji 40 FPS-ê derbas dibe. Ev pêşniyar dike ku moda 40 FPS bi mîhengên cûda yên GPU-yê an guheztinên pîvandina çareseriya dînamîkî dikare vebijarkek pêkan be. Ihtimalek din moda Rêjeya Nûvekirina Guherbar (VRR) ye, ku dê rêjeya çarçovê ji bo lîstikvanên bi dîmenderên bi piştgirîya VRR vebike.

Lêbelê, bidestxistina 60 FPS-ya domdar di tevahiya lîstikê de ji bo Starfield ne mimkûn xuya dike. Dîjîtal Foundry encam dide ku moda performansa 60 FPS ya diyarkirî pirsgirêkek girîng e. Lêbelê, her gav şansek heye ku Bethesda di pêşerojê de lîstikvanan bi xweşbîniyê şaş bike.

Ma hûn dixwazin moda performansa 40 FPS ji bo Starfield li ser Xbox Series X bibînin? Ramanên xwe li jêr parve bikin!

Definitions:

- FPS: Frames per second, pîvana rêjeya nûvekirinê an rêjeya çarçoveya lîstikek an vîdyoyê. Ew destnîşan dike ka çend çarçeweyên kesane di çirkeyê de têne xuyang kirin.

- GPU: Yekîneya Pêvajoya Grafikê, dorhêlek elektronîkî ya pispor ku wêne, vîdyo û anîmasyonan manîpule dike û dike.

- VRR: Rêjeya Nûvekirina Guherbar, teknolojiyek pêşandanê ku dihêle ku rêjeya nûvekirina ekranê bi rengek dînamîkî li gorî rêjeya naveroka naveroka ku tê xuyang kirin adapte bibe.

