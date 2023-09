Citizen Lab Dibêje Spyware girêdayî Fîrmaya Îsraîlî NSO Kêmasiya Amûra Apple Kifş dike

Koma çavdêriya dîjîtal a Citizen Lab vedîtina spyware ya ku bi fîrmaya Israelisraîlî NSO ve girêdayî ye ragihand ku xeletiyek nû ya ku di cîhazên Apple de hatî keşif kirin bikar tîne. Qelsiyê destûr da ku lihevhatina iPhone-ên ku guhertoya herî dawî ya iOS (16.6) dimeşînin bêyî ku têkiliyek ji mexdûr re hebe. Citizen Lab dema ku amûra Apple ya karmendek ji komek civaka sivîl a Washington-ê venêre delîlên îstîsmarê dît.

Citizen Lab, ku li Dibistana Karûbarên Gerdûnî û Siyaseta Giştî ya Munk a Zanîngeha Torontoyê ye, bal kişand ser rola civaka sivîl di tespîtkirina êrişên sofîstîke de. John Scott-Railton, lêkolînerê payebilind li Citizen Lab, got, "Ev nîşan dide ku civaka sivîl carek din wekî pergala hişyariya zû di derheqê êrîşên bi rastî yên sofîstîke de xizmet dike."

Piştî vedîtinê, Apple ji bo cîhazên xwe nûvekirinên nû derxist da ku xeletiyên ku ji hêla Citizen Lab ve hatine ragihandin çareser bike. Pargîdaniyê di derbarê rewşê de şîroveyên zêde nedaye. Lêbelê, Citizen Lab gazî xerîdaran kir ku cîhazên xwe nûve bikin da ku xwe ji ketina spyware-ya potansiyel biparêzin.

NSO, fîrmaya îsraîlî ya li pişt sîxorê ye, ji ber binpêkirinên îdiakirî, di nav de çavdêriya karbidestên hukûmetê û rojnamevanan, ketiye ber lêpirsînê. Hikûmeta Dewletên Yekbûyî ji ber van îdîayan di sala 2021 de NSO xist lîsteya reş.

Ji bo kes û rêxistinan pêdivî ye ku hişyar bimînin û tavilê cîhazên xwe nûve bikin da ku parastina li dijî xetereyên potansiyel ên sîberê misoger bikin.

Definitions:

– Spyware: Malware ji bo sîxuriyê an berhevkirina agahiyan ji amûrek an torê bêyî destûra bikarhêner tê bikar anîn.

- Kêmasî: Di nermalava an hardware de qelsiyek an qelsiyek ku dikare ji hêla êrişkerên sîber ve were bikar anîn.

– Civaka Sivîl: Tê wateya çalakiya kolektîf a derveyî hikûmetê, bazirganî, an jî rewşên malbatî. Rêxistin û kesên ku ji bo pirsgirêkên civakî diparêzin û demokrasî û mafên mirovan pêşdixin dihewîne.

