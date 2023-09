Meriv çawa xwe bigihîne çapa dîjîtal a Nûçenameya Girêdanê ya Encûmenê 13

Guhertoya herî dawî ya bultena Civata Girêdanê 13 naha bi rengek dîjîtal heye. Endam dê vê nûçenameyê bi e-nameyê bistînin. Heke hûn hewce ne ku navnîşana e-nameya xwe nûve bikin, hûn dikarin bi têketina MemberLink an bi banga 1-800-5-AFSCME wiya bikin.

Ji bo dîtina bultena dîjîtal li ser sermaseyek an laptopê, hûn dikarin van gavan bişopînin:

1. Li ser lînka peydakirî bikirtînin an biçin ser malpera destnîşankirî.

2. Tîrên li milê çep û rastê yê xwendevan an jî çerxa gerokê ya li ser mişka xwe bikar bînin da ku rûpelan bigerin.

3. Heke hûn dixwazin li ser beşek taybetî zoom bikin, li quncika jêrîn-çepê ya xwendevanê li ser sembola cam mezin bikirtînin. Dûv re hûn dikarin çerxa gerokê ya li ser mişka xwe bikar bînin da ku mezin bikin û bikirtînin-û-kaş bikin da ku li ser rûpelê bigerin.

4. Ji bo derketina ji moda zoomê, bi tenê dîsa li ser sembola camê mezin bikirtînin.

Ji bo bikarhênerên cîhaza mobîl, pêvajo hinekî cûda ye:

1. Li ser lînka peydakirî bikirtînin an biçin ser malpera destnîşankirî.

2. Ji çepê an rastê bihejînin da ku rûpelan bigerin.

3. Li her beşek rûpelê bikirtînin da ku vebijarkên wekî navîgasyon, zoom, çapkirin, û hêj bêtir nîşan bidin.

4. Ji bo zoomkirina li ser beşek taybetî, li ser sembola cama mezinker bikirtînin û tiliyên xwe bikar bînin da ku rûpelê berbi qada xwestinê vegerînin. Di heman demê de hûn dikarin bi karanîna îşaretek pincarê li ser ekranê zoom û mezin bikin.

5. Ji bo derketina ji moda zoomê, dîsa li ser sembola camê mezin bikirtînin.

Ji bilî van çalakiyan, çend taybetmendiyên din hene hene:

- Thumbnails: Ev vebijark dihêle hûn wêneyên hûrgelên klîk ên her rûpelê bibînin, ku navîgasyon hêsantir dike.

- Vegerandina Otomatîk: Heke hûn ezmûnek bê-dest tercîh dikin, hûn dikarin guheztina otomatîkî çalak bikin, ku dê bixweber rûpelan ji we re bizivirîne. Lêbelê, ji bîr mekin ku ev dibe ku wextê we têr neke ku hûn her tiştî bixwînin û bibînin.

- Parvekirin: Hûn dikarin bi hêsanî nûçenameyê bi navgîniya URL, koda QR, e-name, an medyaya civakî bi yên din re parve bikin.

- Çap: Heke hûn kopiyek laşî tercîh dikin, hûn dikarin taybetmendiya çapkirinê bikar bînin da ku rojnameyê çap bikin.

- Ekrana Tev: Ev vebijark dihêle hûn nûçenameyê di moda tev-ekranê de bibînin, ezmûna xwendina xwe herî zêde bikin.

- Barê Lêgerînê: Heke hûn li agahdariya taybetî digerin, hûn dikarin barika lêgerînê bikar bînin ku di nav nûçenameyê de li peyvên sereke bigerin.

Naha ku hûn dizanin ka meriv çawa xwe bigihîne çapa dîjîtal a nûçenameya Civata 13 Connection û temaşe bike, hûn dikarin li ser nûçe û agahdariya herî dawî ji rehetiya cîhaza xwe nûve bibin.

Definitions:

1. PDF - Forma Belgeya Portable, formatek pelê ku ji bo pêşkêşkirina belgeyan bi rengek serbixwe ji nermalava serîlêdanê, hardware û pergalên xebitandinê tê bikar anîn.

2. Koda QR - Koda Bersiva Zû, celebek barkodê ku daneyan dihewîne û dikare bi karanîna smartphone an jî xwendevanek koda QR-ê were şopandin da ku zû bigihîje agahdariyan.

Çavkanî:

– Encumena 13 Nûçenameya Girêdanê