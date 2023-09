Bûyera Hilbera Pêşerojê ya Apple: Çi Hêvîdarin

Apple biryar e roja Sêşemê bûyera hilbera xwe ya birêkûpêk mêvandar bike, li wir pir tê pêşbînîkirin ku pargîdanî smartfonên xwe yên herî dawî ragihîne. Digel ku hin hûrguliyên di derbarê iPhone-ên pêşeroj de derketine, Apple tê zanîn ku temaşevanên xwe bi daxuyaniyên nediyar şaş dike. Bûyer dê li ser malpera Apple-ê zindî were weşandin û tê pêşbînîkirin ku demjimêr 6:XNUMX bi dema Îrlandayê dest pê bike.

Tê payîn ku iPhone 15 bibe xala bûyerê. Çar modelên cihêreng têne pêşbînîkirin: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, û 15 Pro Max. Tê payîn ku mezinahiyên ekranê wekî modelên berê bimînin, bi rêzdarî 6.1 inç û 6.7 inç. Dibe ku modelên Pro ji nû ve sêwiranek derbas bikin, ku bi potansiyel sêwiranek sivik û ziravtir bi veguheztina ji pola zengarnegir berbi titanium ve girêdayî ye. Di heman demê de tê çaverê kirin ku kapasîteyên kamerayê jî baştir bibin, digel kamerayek periskopê ya gengaz a di modela Pro Max de, ku destûrê dide kapasîteyên zoomê yên pêşkeftî.

Guhertinek din a girîng di rêza iPhone 15 de derbasbûna bendewar a ji porta barkirinê ya birûskê berbi USB C ye. Ev guhertin ji ber zexta Yekîtiya Ewropî ya ji bo benderên şarjê yên standardkirî ye û dibe ku di hemî modelên iPhone 15 de were bicîh kirin. Guhestina lal a li kêleka iPhone-ê jî dibe ku veguherînek çêbibe, ku dibe ku bibe bişkokek çalakiyê ji bo destnîşankirina kurtebiran.

Ji bilî iPhone 15, dibe ku Apple nûvekirinên Apple Watch Series 9 û AirPods destnîşan bike. Tê payîn ku Apple Watch Series 9 çêtirkirinên piçûk werbigire, di nav de çîpa nû ya S9 ji bo performansa çêtir û potansiyel baştirkirina jiyana bateriyê. Hûrguliyên di derbarê rêzeya Ultra ya demjimêra serpêhatî ya Apple-ê de kêm dimînin. Di derbarê AirPods de, dibe ku her nûvekirin balê bikişîne ser dozê, nemaze guheztina girêdana birûskê bi USB C. Di heman demê de tê texmîn kirin ku nûvekirinek ji bo AirPods Max, ku ji destpêka destpêkirina wan di sala 2020-an de nehatiye nûve kirin, dibe ku ji ber hewcedariya USB C ya Yekîtiya Ewropî ya ji bo guhêran heya 2024-an li ber çavan be.

Çavkanî:

- Apple piştî binpêkirina sîxurwareya Pegasus paçeya awarte derdixe

- Ji ber ku Apple li ser hevsengên Dewletên Yekbûyî giran dike, pişkên Ewropî dîsa daketin

- Çima sêwirana iPhone-ê êdî ne standarda zêrîn e ji bo karanîna

- Fintan O'Toole: Girêdanên tarî di navbera iPhone-ya we, girtina baca me û pargîdaniyên ku li Carlow dikolin