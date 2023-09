Lîstikên Warner Bros Trailera Nû ya Mortal Kombat 1 bi Jean-Claude Van Damme vedibêje

Warner Bros. Games trailerek nû ji bo Mortal Kombat 1 vekir, ku lêzêdekirina Jean-Claude Van Damme wekî çermek alternatîfek taybetî ya karakterê Johnny Cage nîşan dide. Ev çermê nû dikare ji hêla lîstikvanên ku lîstika Premium Edition bikirin ve were vekirin.

Daxuyanî demek kin piştî ku dîmenên Van Damme di dema hevpeyivînek bi Ed Boon, hev-afirînerê rêzefîlma Mortal Kombat re hate pêşandan, hat. Boon eşkere kir ku tevlêbûna Van Damme di lîstikê de xewnek rast bû, û diyar kir ku ev raman di destpêkê de dema ku yekem lîstika Mortal Kombat hate pêşve xistin hate afirandin.

Boon diyar kir, "Mebesta me çêkirina Van Damme: Lîstika Arcade bû. Bi rastî me dixwest ku di lîstikê de peyva 'Van Damme' bibînin. Me xwe gihand ekîba wî, lê ji ber sedemên cûrbecûr, wê hingê bi ser neket. Lêbelê, vê carê me li lotoyê xist û di dawiyê de ew siwar kir. Dengê me heye û ew ê bibe karakterê Johnny Cage. Ew ji bo me demek dorhêlek bêkêmasî ye."

Ji bilî Van Damme, herî dawî jî hate ragihandin ku Megan Fox dê di Mortal Kombat 1 de wekî rû û dengê karakterê Nitara xuya bibe.

Lîstika pir bendewar e ku dê di 19ê îlona 2023-an de were berdan, û dê li ser PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, û PC-ê bi rêya Steam û Epic Games Store ve were peyda kirin.

Çavkanî:

- Lîstikên Warner Bros

- Kronîka Lîstikên Vîdyoyê