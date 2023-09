Jean-Claude Van Damme Destpêka Xwe Di Mortal Kombat 1 de dike

By

Di pêşandana YouTube-ê ya "Hot Ones" de, hev-afirînerê rêzefîlma Mortal Kombat Ed Boon, çermê Jean-Claude Van Damme-ya pir bendewar ji bo karakterê Johnny Cage di Mortal Kombat 1-a dahatû de eşkere kir. Ev demek girîng e ji bo rêzefîlmê, ji ber ku afirîneran di destpêkê de lîstik wekî rêzgirtinek ji hunermend û lîstikvanê şerkerê navdar re xeyal kiribûn.

Boon diyar kir ku dema ku wan yekem lîstika Mortal Kombat pêşdixist, wan xwe gihand tîmê Van Damme da ku bibînin ka ew ê eleqedar bibe ku bibe karakterê sereke yê lîstika arcade. Mixabin, ew di wê demê de di hewldanên xwe yên hevkariyê de bi ser neketin. Lêbelê, di bextê bextê de, wan karîbûn beşdarbûna Van Damme ji bo Mortal Kombat 1 ewle bikin, digel ku wî dengê xwe ji karakterê re peyda kir.

Fansên rêzefîlmê kêfxweş bûn ku pêşî li çermê Jean-Claude Van Damme ji bo Johnny Cage bigirin. Bersiv pir erênî ye, digel ku gelek kes şaş dixuye ku ew çiqas xweş xuya dike. Aşkerekirin di dema beşa Hot Ones de pêk hat ku Ed Boon tê de cih digire, û dikare di 5:50 nîşana vîdyoyê de were dîtin.

Ev nûçe demek kin piştî ragihandinê tê ku lîstikvan Megan Fox dê vampireya Outworld Nitara di Mortal Kombat 1 de xêz bike.

Çavkanî:

- Wêne: First We Feast - Hot Ones (bi rêya YouTube) / NetherRealm Studios, Warner Bros.