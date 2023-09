Amûra Mystery ya Valve li Koreya Başûr Sertîfîkayê Distîne

Valve di van demên dawî de li Koreya Başûr ji bo amûrek nenas sertîfîka wergirtiye, hişt ku lîstikvan li ser armanca wê texmîn bikin. Sertîfîkaya, ku di 28-ê Tebaxê de ye, eşkere dike ku cîhaz dê kapasîteyên bêtêl ên kêm-hêza kêm, di nav de 5GHz WiFi, destnîşan bike.

Digel ku hûrgulî kêm in, dilxwaz îhtîmalên cihêreng difikirin. Hin kes bawer dikin ku ew dikare ji bo Valve's Steam Deck, amûrek lîstika desta ya ku jixwe kapasîteyên WiFi-yê vedihewîne, nûvekirinek be. Yên din texmîn dikin ku dibe ku ew sernavê Deckard VR-ya rûbirû be, ku, li gorî patentên berê, dê xwedan modek serbixwe be.

Sertîfîka ji bo destnîşankirina cewherê cîhazê bi rengek bêkêmasî agahdariya têr peyda nake. Lêbelê, pêşkeftinên vê dawîyê destnîşan dikin ku Valve bi awayekî çalak li ser başkirina SteamVR ji bo Linux-ê dixebite, spekulasyonan gur dike ku ev sertîfîka dikare bibe gavek berbi serkêşiya ala rastiya wan a virtual, Indeksa.

Bi balkêş, Brad Lynch di dema lêkolînên xwe de neynika Valve Galileo-taybetî ya Steam OS-a bi şîfreya parastî vedît. Ev yek bêtir sotemeniyê li spekulasyonê zêde dike ku Valve dest bi veberhênanên nû dike.

Heya nuha, Valve ti daxuyaniyên fermî nedaye, hişt ku civata lîstikê bi dilgermî li benda hûrguliyên zêdetir be. Tenê dem dê bêje ka cîhaza veşartî ya Valve dê di dawiyê de bibe çi.

Çavkanî:

