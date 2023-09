Nintendo Switch 2: Taybetmendiyên Rumored û Dîroka Weşana Mumkun

Raporek vê dawîyê ji belavkerê lîstika vîdyoyê ya naskirî NateTheHate bêtir hûrgulî li ser Nintendo Switch 2-ya gotegotî peyda kir. Li gorî Nate, pergala nû tê îdiakirin ku li Gamescom 2023 li Köln, Almanya, ji pêşdebiran re li pişt deriyên girtî hate pêşandan.

Yek ji agahdariya girîng a ku ji hêla Nate ve hatî parve kirin ev e ku demoyek The Legend of Zelda: Breath of the Wild li ser pergala nû bi çareseriya 4K û 60 çarçoveyek di çirkeyê de dimeşiya, digel demên barkirinê pir kurttir li gorî Switch Nintendo ya orîjînal. . Ev pêşniyar dike ku dibe ku Switch 2 xwedan kapasîteyên performansê çêtir be, nemaze dema ku tê girêdan.

Di heman demê de hate behs kirin ku pergala nû dibe ku teknolojiya DLSS (Nimûnekirina Super Fêrbûna Kûr), bi taybetî DLSS 3.5, bihewîne. Lêbelê, girîng e ku meriv bala xwe bide ku pêkanîna DLSS-ê li ser Switch 2 dibe ku hemî taybetmendiyên ku di guhertoya PC-ê de têne dîtin nehewîne.

Demoyek din a ku li Gamescom hate pêşandan Matrix bû, ku di warê qalîteya dîtbarî de, di nav de kapasîteyên şopandina tîrêjê yên pêşkeftî, di heman demê de bi konsolên nifşê din re xuya bû. Lêbelê, tê texmîn kirin ku dibe ku ev demo ne li ser nermalava xwemalî, lê li ser kitek PC an devkî ya bi taybetmendiyên wekhev hatî xebitandin.

Dema ku nîqaşên li Gamescom di Adara 2024-an de tarîxek serbestberdanê ya potansiyel destnîşan kirin, NateTheHate nezelaliyê diyar kir ka gelo ev tarîx behsa eşkerekirina fermî an destpêkirina rastîn a Nintendo Switch 2 dike.

Di derbarê lihevhatina paşverû de, di derbarê gelo pergala nû dê bi lîstikên ku ji bo Nintendo Switch-a orîjînal hatine berdan re hevaheng be, agahiyek diyar tune.

Digel ku van hûrguliyan nihêrînek balkêş pêşkêşî Nintendo Switch 2-a rûtkirî pêşkêşî dike, girîng e ku meriv bi hişyarî nêzî vê agahiyê bibe ji ber ku ew hîn jî li ser hîleyên nerastkirî ne. Tenê dem dê bêje ka gelo ev gotegot rast in, û temaşevan bi dilgermî li benda daxuyaniyên fermî ji Nintendo bixwe ne.

