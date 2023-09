Afirandina Fermên Xwarina Bone li Minecraft

By

Xwarina hestî di Minecraft de tiştek bikêr e ku mezinbûna nebatan lez dike. Ew dikare bi çêkirina wê ji hestiyan an jî bi karanîna komposterên tam ve were bidestxistin. Ev gotar du awayan ji bo çandiniya xwarina hestî di Minecraft de vedikole: Rêbaza çandiniya çandiniyê û rêbaza spawner a skeleton.

Cotkariya Xwarina Hestî ya bi Çandinî

Yek rêyek ku meriv bixweber xwarina hestî bi dest bixe ev e ku meriv çandiniyek çandiniyê çêbike û çandinan bikar bîne ji bo dagirtina komposteran. Şekir çandina herî baş e ku ji bo vê çandiniyê were bikar anîn, ji ber ku şansê wê %50 heye ku asta kompostorê yek bi yek zêde bike.

Ji bo afirandina vê çandiniyê, lîstikvan pêdivî ye ku berhevokek berhevokê ya ku bi hoper û sîngan ve girêdayî ye saz bikin. Ev piştrast dike ku hemî nebat ji berhevkerê re têne xwarin. Sîngek bi sê hoperan ve girêdayî ye, yên ku bi sê komposteran têne jor kirin. Komek din a ji sê hêlînê li ser van komposteran tê danîn, û hêlînek minecart bi rêyên ku ji hêla bloka kevirê sor ve tê hêz kirin dimeşe.

Beşa duyemîn a cotkariyê bi karanîna blokên çavdêr û blokên pistonê çêkerek şekirê otomatîkî diafirîne. Blokên çavdêr mezinbûna kaniya şekirê ferq dikin û blokên pistonê yên ku berheman dişkînin çalak dikin. Dûv re zeviyên şikestî ji hêla hêlîna minecartê ve têne mêj kirin û vediguhezînin kompostorê. Dema ku komposter bi kompostê tê dagirtin, xwarina hestî tê derxistin û di sîngê de tê hilanîn.

Farm Meal Bone with Skeleton Spawner

Skeleton girseyên dijmin in ku bi mirinê hestî davêjin. Ev hestî dikarin ji bo bidestxistina xwarina hestî werin bikar anîn. Ji bo afirandina çandiniyek xwarina hestî ya bi îskeletek çêker, lîstikvan pêdivî ye ku di zindanê de çêlekek îskeletê bibînin.

Gava ku spawnerek îskelet were dîtin, lîstikvan pêdivî ye ku pîvanên zîndanê ji her alî ve berfireh bikin, bloka spawner li hewayê daliqandî bihêlin. Pêdivî ye ku slabek li ser bloka spawner were danîn da ku nehêle ku girseyên li ser serê wê çênebin.

Dûv re, av dikare ji kepçeyan ber bi aliyekî odeyê ve were firandin da ku jûreyek kuştinê çêbike. Divê deverek din li aliyê dijberî jûreya kuştinê were çêkirin ku lîstikvan dikarin li wir bisekinin û bi hêsanî skeletan bikujin.

Divê li dawiya jûreya kuştinê pergalek hop û sîng were saz kirin da ku hemî dilopên ji îskeletên mirî berhev bike. Di dawiyê de, lîstikvan dikarin çavkaniyên ronahiyê jêbirin da ku dest bi avêtina skeletan bikin. Dê îskelet ber bi odeya kuştinê ve biherikin ku lîstikvan dikarin wan bi hêsanî bêyî zirarê bikujin. Hestiyên ku ji hêla îskeletan ve têne avêtin wê hingê dikarin bi hêsanî veguherînin xwarina hestî. Ji bilî xwarina hestî, lîstikvan dê ji vê çandiniyê tîr û kevan jî bistînin.

Van her du rêbazan awayên bikêrhatî ji bo çandiniya xwarina hestî li Minecraft peyda dikin, ku çandinî û mezinbûna çandiniyê ji lîstikvanan re pir zûtir û hêsantir dike.

