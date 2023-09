Danasîna Microsoft Designer: Hêza AI-ê li ser tiliyên we

By

Microsoft Designer, sepana sêwiranê ya bi AI-ê hêzdar e, bi riya Store Play Google-ê rê li têlefonên Android-ê girt. Vê sepana belaş dihêle bikarhêneran rasterast hêza AI-ê ji têlefonên xwe derxînin. Bi sepana Microsoft Designer re, bikarhêner dikarin paşîn di wêneyan de rakin, dîmenên AI-ê biafirînin, postên medya civakî berhev bikin, mezinahiya wêne û sêwiranan, û hêj bêtir.

Sala borî, Microsoft ji bo pergalên xebitandinê yên sermaseyê yekem sepana xweya sêwiranê ya bi hêza AI-ê, Microsoft Designer, destnîşan kir. Naha, wan hebûna wê ji têlefonên desta re berfireh kiriye, û dihêle bikarhêneran kapasîteyên Microsoft AI-ê bi rehetî ji têlefonên xwe bikar bînin.

Dema ku Microsoft Designer li ser Google Play Store-ê belaş heye, xuya dike ku tenê bi têlefonên bijartî yên Android-ê re hevaheng e. Tablet û têlefonên daketî niha nayên piştgirî kirin. Wekî din, li gorî raporan dibe ku sepan her gav ne belaş bimîne.

Lêbelê, heya nuha, bikarhêner dikarin sepanê dakêşin û pisporiya AI-ya Microsoft-ê bikar bînin da ku cûrbecûr sêwiranan biafirînin, di nav de wêneyên ku ji hêla AI-yê ve hatî çêkirin û postên medya civakî yên ku bi wêneyên ku ji hêla AI-ê ve hatî çêkirin têne xemilandin.

Bikaranîna Microsoft Designer hêsan e. Mînakî, heke hûn partiyek pizza ya pêşerojê plan dikin, hûn dikarin AI-ê ji bo wê çîrokek Instagram çêbike. Serlêdan dê gelek vebijarkan pêşkêşî we bike ku hûn ji wan hilbijêrin, û hûn dikarin wan bêtir bi karanîna şîretên nivîsê xweş bikin da ku rêberiya motora AI-ê ya DALL-E ya Microsoft-ê bike.

Microsoft ronî dike ku sepan dikare ji bo her peywira sêwiranê ya ku hûn xeyal bikin were bikar anîn. Gava ku hûn li ser afirînên xwe dixebitin, AI-ya Microsoft-ê tewra dê hêmanên nû li ser bingeha tiştê ku hûn sêwiran dikin pêşniyar bike, û pisporiya giştî ya xebata we zêde bike.

Bi Microsoft Designer re, hêza AI-ê li ber tiliyên we ye, ku dihêle hûn afirîneriya xwe derxînin û sêwiranên balkêş bi hêsanî û bi bandor biafirînin.

Çavkanî:

- MSPowerUser