Nasîna Xbox Mastercard: Qertek krediyê ji bo dildarên lîstikê

Microsoft amade ye ku hilberek nû ya balkêş ji bo dildarên lîstikê bide destpêkirin - Xbox Mastercard. Bi taybetî ji ceribandinên Xbox-ê yên li Dewletên Yekbûyî re peyda dibe, ev qerta krediyê ya bê xerc a salane ya ku ji hêla Barclays ve hatî derxistin ji lîstikvanan re fersendek bêhempa peyda dike ku xalên ku dikarin li ser lîstik û pêvekên Xbox-ê werin vegerandin peyda bikin.

Berevajî Xelatên Microsoft-ê, Xbox Mastercard wekî pergalek xelatên cihêreng tevdigere. Xwediyên qertê dikarin ji bo her 1 dolarê xerckirî yek xala qertê bi dest bixin, bi 1,500 xalên qertê re qerta diyariyê ya 15 $ ya ku li firotgeha serhêl a Xbox-ê ya Microsoft-ê tê veguheztin wekhev e. Wekî din, xwediyên Xbox Mastercard şansê wan hene ku ji bo her 1 dolarê ku li ser hilberên bijarte yên ji serhêl Microsoft Store ve hatî xerckirin, pênc xalan qezenc bikin, û her weha sê xalan ji bo her 1 $ ku li ser karûbarên streaming mîna Netflix û Disney Plus, û karûbarên radestkirinê yên wekî Grubhub û DoorDash.

Feydeyên taybetî ji endamên qerta nû re jî hene. Ew dikarin piştî kirîna xweya yekem, ji bilî abonetiyek sê-mehî ya Xbox Game Pass Ultimate, 5,000 xalan (berheva nirxek $50) bonus bi dest bixin. Ev endametiya sê mehan tewra dikare ji heval an malbatê re were diyar kirin.

Xbox Mastercard gelek vebijarkên sêwiranê vedigire ku ji wan hilbijêrin û dikare bi lîstikek bêhempa were kesane kirin. Ji 21-ê Îlonê dest pê dike, Xbox Insiders li parzemîna Dewletên Yekbûyî, Alaska, û Hawaii dikarin dest bi serlêdana vê qerta krediyê ya balkêş bikin.

Hêjayî gotinê ye ku ev yekem car di nav deh salan de ye ku Microsoft qerta krediyê ya Xbox pêşkêşî dike. Berê, pargîdanî di 2005-an de qerta dilsoziya Xbox Live Diamond-a belaş ji aboneyên Xbox Live re peyda kir, ku li firoşkarên beşdar dakêşan pêşkêşî dikir. Sony di heman demê de qerta krediyê ya bi heman rengî heye, qerta krediyê PlayStation, ku destûrê dide bikarhêneran ku ji bo kirînên têkildarî lîstikê xalan berhev bikin.

Xbox Mastercard ji bo lîstikvan rêyek nûjen temsîl dike ku xelatan werbigirin dema ku bi hobiya xweya bijare re mijûl dibin. Bi komek feydeyên xwe û pêşkêşiyên taybetî re, ev qerta krediyê tê destnîşan kirin ku ji hêla dildarên lîstikê ve li seranserê Dewletên Yekbûyî pir tê xwestin.

