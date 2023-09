Microsoft ji bo Parastina Bikarhêneran Peymana Mafên Mafên Copilot destnîşan dike

By

Microsoft di van demên dawî de Peymana Mafên Mafên Copilot ragihand, ku armanc ew e ku xerîdarên Copilot ji îdiayên binpêkirina mafan biparêze. Li gorî vê pabendbûnê, heke aliyek sêyemîn ji xerîdarek bazirganî ji ber binpêkirina mafên kopî yên têkildarî karanîna Kopîlotên Microsoft an hilberîna ku ew çêdikin doz vebike, Microsoft dê parastina qanûnî bigire û her zirar û xercên qanûnî bigire.

Înîsiyatîfa karûbarên cihêreng vedigire, di nav de Microsoft 365 Copilot ji bo Word, Excel, PowerPoint, GitHub Copilot, û Bing Chat Enterprise. Microsoft dixwaze ji xerîdarên ku karûbarên Copilot û hilberîna ku ew hilberînin re zelaliyê peyda bike, û ji wan re piştrast bike ku ew ne hewce ne ku ji îdiayên potansiyel ên mafnasiyê xem bikin.

Microsoft dema ku hilberîna AI-ya afirîner bikar tîne fikarên li ser mafê kopîkirinê qebûl dike. Nivîskar û hunermend bi xwezayî bi fikar in ka xebata wan çawa tê bikar anîn da ku modelên AI-ê perwerde bikin. Lêbelê, Microsoft dixwaze van fikaran çareser bike û berpirsiyariya her xetereyên dadrêsî yên ku bi kêşeyên mafnasiyê re têkildar in bigire.

Pabendbûn bi taybetî girîng e ji ber ku Microsoft bi xwe sala borî bi dozek mafê kopîlotê re rû bi rû ma. Di dozê de hat îdîakirin ku Microsoft, GitHub, û hevkar OpenAI koda giştî qut kirine da ku modela fêrbûna makîneya xwe, Codex, û arîkarê bernameyê Copilot perwerde bikin. Microsoft bawer dike ku doz ti karên xweparastî yên ku bi xeletî hatine bikar anîn diyar nake û têgeha karanîna adil ronî dike, ku di hin rewşan de destûrê dide karanîna bêdestûr a karên xwedan mafdar.

Microsoft balê dikişîne ser hesasiyeta xwe ya li hember fikarên nivîskaran û destnîşan dike ku AI-ya hilberîner pirsgirêkên nû yên polîtîkaya giştî derdixe pêş. Pargîdanî destnîşan dike ku ji bo nivîskaran girîng e ku kontrola li ser mafên xwe yên li gorî zagona mafnasiyê bihêlin û ji bo afirandinên xwe berdêlek adil bistînin.

Wekî din, Microsoft fîlter û teknolojiyên din bicîh kiriye da ku şansên Copilots ku naveroka binpêkirinê hilberînin kêm bike. Ji bo ku meriv ji bo vegirtina tazmînatê qayîl bibe, pêdivî ye ku xerîdar parêzvanên peydakirî û fîlterên naverokê bikar bînin. Wekî din, xerîdar nekarin daneyan têxin karûbarek Copilot heke mafên wan ên guncan ên karanîna wê nebin.

Girîng e ku were zanîn ku Peymana Mafên Mafên Mafên Copilot ya Microsoft-ê bandorê li helwesta pargîdanî li ser îdîakirina mafên milkiyeta rewşenbîrî di hilberên karûbarên xwe yên Copilot de nake.

Çavkanî:

microsoft