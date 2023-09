Microsoft Berpirsiyariya Yasayî ji bo Binpêkirina Mafên Mafên Mirovan a AI-yê Soz dide

By

Microsoft gavek girîng avêtiye da ku fikarên li ser binpêkirina mafnasiyê ya bi îstîxbarata sûnî (AI) ve girêdayî ye. Dêwek teknolojiyê pejirand ku berpirsiyariya dadrêsî ji bo her pirsgirêkek mafnasiyê ya ku dibe ku ji karanîna nermalava wê ya AI-ê di karsaziyan de derkeve holê bigire ser xwe. Ev bi taybetî ji amûrên Word, PowerPoint, û amûrên kodkirinê re derbas dibe.

Pabendbûna ji hêla Microsoft ve tê de dayîna lêçûnên qanûnî yên ku ji xerîdarên bazirganî yên ku ji ber karanîna amûran an her encamek ku ji hêla AI-yê ve hatî hilberandin têne tawanbar kirin vedihewîne. Ev parastin ji xerîdarên GitHub Copilot re, ku AI-ya hilberîner bikar tîne da ku koda komputerê biafirîne, û her weha Microsoft 365 Copilot, ku AI-ê li hilberên wekî Word û PowerPoint bicîh tîne.

Ev tevgera Microsoft armanc dike ku bazarê veke û nermalavê ji bo karsaziyan bêtir bikar bîne. Ew yek ji astengên sereke yên karsaziyan kêm dike bi peydakirina pêbaweriyê ku Microsoft dê xetereyên qanûnî yên ku bi îdîayên binpêkirina mafnasiyê ve girêdayî ne hilgire.

Bikaranîna AI-ya hilberîner bûye sedema şer û dozên dadrêsî, digel ku xwediyên naverokê, hunermend, stranbêj, pargîdaniyên medyayê, û weşanxane pargîdaniyên AI-ê bi karanîna materyalên bi mafên xwedan bêyî destûr an berdêl tawanbar dikin. Ji bo çareserkirina van fikaran, pêşdebirên nermalava mezin, tevî Microsoft û Adobe, soz dane ku bikarhênerên xwe tazmînatê bidin.

Hossein Nowbar, şêwirmendê giştî yê Microsoft-ê yê karûbarên dadrêsî yên pargîdanî, fikarên xerîdaran di derbarê îdiayên binpêkirina IP-yê yên ku ji karanîna AI-ya hilberîner derdikevin qebûl kir. Microsoft diyar kir ku ew ê berpirsiyariya her xetereyên qanûnî yên potansiyel ên ku bi xerîdaran re rû bi rû dimînin bigire ser xwe.

"Parêzgerên" Microsoft-ê fîlterên naverokê û pergalên tespîtkirinê vedihewîne da ku naveroka sêyemîn-ê ku potansiyel binpê dike nas bike. Digel ku nakokî û pêşnumayên qanûnî yên di AI û mafê kopîkirinê de hîn jî di pêşkeftinê de ne, helwesta çalak a Microsoft-ê hewl dide ku fikarên xerîdar çareser bike û xetereyên ku bi binpêkirina mafnasiyê ve girêdayî ne kêm bike.

Di encamnameyê de, soza Microsoft-ê ku berpirsiyariya qanûnî ya ji bo binpêkirina mafnasiyê ya bi nermalava xweya AI-yê ve girêdayî ye, pabendbûna xwe ya ji bo parastina xerîdar nîşan dide û fikarên di hundurê pîşesaziyê de çareser dike. Bi hilgirtina xetereyên qanûnî yên potansiyel, Microsoft armanc dike ku ji bo karsaziyên ku amûrên AI-ê bikar tînin hawîrdorek gihîştîtir û ewledar peyda bike.

