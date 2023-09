Microsoft nû destpêkirina Xbox Mastercard-ê, qerta krediyê ya ku ji bo Xbox Insiders-ê li Dewletên Yekbûyî ve hatî çêkirin, ragihand. Ev tevgera neçaverêkirî dihêle lîstikvan bi her kirînê de xalên qertê bi dest bixin û wan ji bo lîstik û tiştên din ên li ser xbox.com bidest bixin.

Xbox Mastercard, ku ji hêla Barclays ve hatî derxistin, bêyî heqê salane tê û dê ji Xbox Insiders re ku li parzemîna Dewletên Yekbûyî, Alaska, û Hawaii dijîn, peyda bibe. Kesên eleqedar ji 21ê îlonê pê ve dikarin serî li qertê bidin, ku dê li seranserê demsala payîzê bi pêlan were berdan.

Xwediyên kartê dê ji bo her dolarê xerckirî xalên qertê qezenc bikin. Kirîna hilberên bijartî ji Store Microsoft-ê dê 5x xalên qerta we bide we, dema ku hûn karûbarên radestkirina xwarinê yên mîna Grubhub û DoorDash an karûbarên streaming wekî Netflix û Disney+ bikar bînin dê 3x xalên qerta ji we re qezenc bikin. Ji bo kirînên rojane, xwediyên kartê dê 1x xalên qertê bistînin.

Ji bilî van xelatan, Microsoft di heman demê de hin feydeyên balkêş jî pêşkêşî dike. Kirînên cara yekem dê 5,000 xalên qertê, bi qasî 50 $, qezenc bikin. Wekî din, bikarhênerên nû yên Xbox Game Pass dê ji bo kirîna xweya yekem sê mehan Xbox Game Pass Ultimate bistînin, an jî vebijarkek heye ku wê bidin hevalek.

Mîna her qerta krediyê, girîng e ku meriv Rêjeya Rêjeya Salane (APR) bihesibîne. Xbox Mastercard sê vebijarkan pêşkêşî dike: 20.99%, 26.99%, an 31.99%, li gorî kredîbûna xwedan kartê.

Dema ku lîstikvan li hêviya bêtir nûçeyên Xbox Game Pass bûn, danasîna Xbox Mastercard ji Xbox Insiders re fersendek balkêş peyda dike ku ji feyd û xelatên zêde sûd werbigirin. Zû zû serlêdan bikin da ku ezmûna lîstika xwe bilind bikin!

