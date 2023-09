Microsoft Qerta Bonusê ya Mehane ya Round Punch ji Serlêdana Xelatên li ser Xboxê radike

Microsoft biryar da ku karta punchê ya Bonusê ya mehane ji serîlêdana Xelatên li ser Xbox-ê rake. Ev tê piştî kêmkirina hejmara xalên Microsoft-ê yên ku ji kartên punchê hatine bidestxistin kêm kirin. Bikarhêneran ferq kiriye ku qerta punchê ya Îlonê, ku bi gelemperî di roja yekem a mehê de xuya dike, niha ji serîlêdanê winda ye.

Spekulasyon rabû ku qerta punchê dereng mabû û dê gava ku Questsên nû yên Xbox Game Pass dakevin, peyda bibe, lê ev pêk nehat. Piştgiriya Microsoft Rewards ji bikarhênerek Reddit agahdar kir ku ev pêşniyar niha li welatê wan tune ye. Wusa dixuye ku ev pirsgirêk bandorê li bikarhênerên hem li Keyaniya Yekbûyî û hem jî li Dewletên Yekbûyî dike.

Sedema nebûna karta punchê ya Îlonê ne diyar e. Hêvîdar e ku ew bi tenê dereng maye û dê di demek nêzîk de xuya bibe. Microsoft bi danasîna tabloya Xelatan di Nûvekirina Xbox-ê ya Îlonê de dîtina û temamkirina Xbox Game Pass Quests ji bikarhêneran re hêsantir kir.

Her ku bêtir agahdarî berdest dibin, em ê we li ser rewşa karta punchê nûve bikin. Di vê navberê de, bikarhêner têne teşwîq kirin ku çavê xwe li her nûvekirinan bigirin û kontrol bikin ka karta punch peyda dibe.