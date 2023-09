Meta Fonksiyona Lêgerîna Keywordê li ser Mijaran ji bo Bikarhênerên Englishngilîzî û Spanî berfireh dike

By

Meta ji bikarhênerên îngilîzî û spanî-axêv ên li welatên hilbijartî re berfirehkirina fonksiyona lêgerîna keywordê ya li ser Threads, tora xweya civakî ya li ser nivîsê ragihand. Armanca vê tevgerê ew e ku ezmûna bikarhêner baştir bike û temaşevanek berfireh bikişîne.

Hefteya borî, Mark Zuckerberg ceribandina destpêkê ya lêgerîna keywordê li ser Threads li Avusturalya û Zelanda Nû vekir. Pargîdanî naha vê taybetmendiyê li welatên ku Englishngilîzî û Spanî bi berfirehî tê axaftin, wekî Arjantîn, Hindistan, Meksîka, Keyaniya Yekbûyî, û Dewletên Yekbûyî derdixe. Bikarhêner dikarin hem li ser platformên mobîl û hem jî li ser malperê bigihîjin taybetmendiyê.

Di pêşerojê de, Meta plan dike ku lêgerîna keywordê li ziman û herêmên din dirêj bike, di heman demê de ji bo pêşkeftinên domdar bi rengek çalak pêşwazî li bertekên bikarhêneran dike.

Ev danasîna lêgerîna keyword pêşveçûnek pir pêşbînkirî ye ku dikare bandorek girîng li ser bingeha bikarhêner û pejirandina Threads bike. Tê payîn ku ev taybetmendî bi taybetî di nav bikarhênerên hêzdar de, di nav de marqeyên, hesabên pargîdanî, reklamker, û rojnamevanan, yên ku ji bo naverok û stratejiyên tevlêbûnê xwe dispêrin kapasîteyên lêgerîna bikêrhatî, populer be.

Mijar wekî alternatîfek nivîsê ya Twitter-ê ketin qada medyaya civakî û di meha yekem de bi 100 mîlyon îmzeyan bal kişand. Lêbelê, ew di parastina bingeha bikarhênerê xwe de bi dijwariyan re rû bi rû ma. Daneyên ji pargîdaniya lêkolînê SimilarWeb kêmbûnek di bikarhênerên rojane yên Android-ê de ji 10ê Tebaxê heya 7 mîlyonî eşkere kir, li gorî 49 mîlyon bikarhêneran di qonaxa destpêkirina wê de.

Yek ji kêşeyên sereke yên ku Threads rû bi rû ne, damezrandina nasnameyek cihêreng ji dîtina tenê alternatîfek Twitter an dirêjkirina Instagram-ê ye. Di destpêkê de, bikarhêner ji ber yekbûna wê ya bi Instagram re ber bi platformê ve çûn, ji ber ku hesabek Instagram hewce ye ku hesabek Threads biafirîne. Navîgasyonek bêkêmasî ya di navbera her du platforman de beşdarî mezinbûna wê kiriye.

Her ku Threads pêşveçûn û berfirehkirina taybetmendiyên xwe berdewam dike, tora civakî armanc dike ku di qada medyaya civakî ya pêşbaziyê de nasnameyek bêhempa derxe. Zêdekirina fonksiyona lêgerîna keyword di vê rêwîtiya domdar de tenê gavek e.

Definitions:

- Fonksiyona lêgerîna keywordê: Hêza lêgerîna li peyvên sereke an şertên taybetî di nav platformek dîjîtal de.

- Bikarhênerên hêzdar: Bikarhênerên ku bi berfirehî bi platformek dîjîtal re mijûl dibin û hewcedarî an hewcedariyên wan hene.

- Bersivdana bikarhêner: Nerîn û pêşniyarên ku ji hêla bikarhêneran ve têne peyda kirin da ku bibin alîkar ku platformek an hilberek dîjîtal çêtir bikin.

