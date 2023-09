Meta bi Nûvekirina v57 re Taybetmendî û Pêşveçûnên Nû Di Headsetên Quest de destnîşan dike

By

Meta nûvekirina nermalava xweya herî dawî, v57, ji bo guhên rastiya virtual Meta Quest vekir. Nûvekirin rêzek taybetmendî û pêşkeftinên nû tîne, ku armanc ew e ku ezmûna bikarhêner baştir bike. Zêdekirinên berbiçav vebijarkên xwerûkirina avatarê yên berfireh, şiyana neşandina peyaman, girêdanên komê, veguheztina bi forma belaş li Horizon Home, û vebijarkek Explore-ya ji nû ve binavkirî vedihewîne.

Yek ji nûvekirinên sereke vebijarkên xwerûkirina avatarê yên berfireh e. Bikarhêner naha gihîştina sliderên rengan hene, ku dihêlin ku ew rengê çerm, rengê por, û rengê çavê xwe bi hûrgulî xweş bikin. Ev rê dide bikarhêneran ku avatarên ku ji nêz ve dişibin xuyangiya wan a rastîn biafirînin. Meta di heman demê de ji bo xwerûkirina bêtir vebijarkên makyaj û rengê rûyê nû destnîşan kiriye.

Digel xwerûkirina avatarê, nûvekirina v57 şiyana neşandina peyamên wêneyê di VR û sepana mobîl Meta Quest de destnîşan dike. Bikarhêner naha dikarin li ser peyamekê bisekinin û "peyamê neşîne" hilbijêrin da ku wê jêbirin. Hem şander û hem jî wergir dê agahiyekê bistînin ku peyam nehatiye şandin. Ev taybetmendî niha li welatên hilbijartî heye.

Meta di heman demê de ji bikarhêneran re hêsantir kir ku bi hevalên xwe re têkildar bibin û wan vexwendin ku beşdarî koman bibin. Zencîreyên komê naha dikarin di nav VR an bi platformên peyamberdanê yên mîna Instagram an Facebook-ê de bêne çêkirin û parve kirin. Bikarhêner her weha dikarin koman vexwînin serîlêdanan ji tabloya Mirovan, digel ku vexwendin di sohbeta komê de ji bo gihîştina hêsan tê xuyang kirin. Lîsteya pêwendiyan dê nuha bixweber vebe dema ku guh tê vekirin.

Nûvekirinên din veguheztina forma belaş li Horizon Home vedihewîne, ku rê dide bikarhêneran ku bi serbestî hawîrdorên xaniyê xweya virtual veguhezînin û keşif bikin. Xwarina Explore wekî Horizon Feed ji nû ve hate binavkirin da ku bi marqeya Horizon Worlds re têkildar be. Meta di hin serlêdanên bi ezmûnên rastiya tevlihev de di tomarkirina vîdyoyê, pir-peywiran de, û hişyariyek sînor neçalak kiriye jî.

Nûvekirina v57 naha li ser guhên Meta Quest Pro û Meta Quest 2 derdikeve, digel ku bêtir taybetmendiyên tê çaverê kirin ku di bûyera Meta's Connect de dawiya vê mehê werin eşkere kirin.

