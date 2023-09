Bachelorê berê Matty J Dibe Serek Karmendê Pakêkirinê yê ALDI da ku ji bo xêrxwaziyê drav berhev bike

Kesayetiya TV-ya Avusturalya Matthew Johnson, ku bi navê Matty J tê nasîn, wekî Berpirsiyarê Karê Packingê (CPO) ya destpêkê ya ALDI-yê hate destnîşankirin. Wekî beşek ji rola xwe, Matty J dê karûbarê pakkirina çenteyan a yekem a ALDI-yê bi rê ve bibe, ku armanc ew e ku drav ji bo xêrxwaziyê berhev bike. Xerîdar dikarin karûbarê VIPacking 2 $ hilbijêrin û ji temaşekirina Matty J û dilxwazên din dema ku di firotgehê de qehweyek ji wan re tê pêşkêş kirin kelûpelên xwe pak dikin. Hemî pereyên ku ji vê karûbarê têne berhev kirin dê ji Camp Quality re were bexş kirin, saziyek xêrxwaziya penceşêrê ya zarokan a Avusturalya ku ji bo zarokên bi penceşêrê çalakiyên bêhnvedanê û bernameyên nexweşxaneyê organîze dike.

Matty J kêfxweşiya xwe ya di derbarê rola xwe ya nû de diyar kir, û got, "Çi rûmet e ku ez wekî ALDI Awistralyayê yekem Karmendê Pakêkirinê hatî hilbijartin. Min her tim sernavê efserê sereke dixwest." Wî her weha behs kir ku ew li ser behreyên xwe yên pakkirinê firçe kiriye da ku pê ewle bibe ku ew dikare ji bo vê doza mezin bi qasî ku pêkan be çenteyan pak bike.

Matty J dê di 16ê îlonê de li dikana ALDI's Brookvale li Sydney çenteyên xwe pak bike. Ji bo kesên ku nikaribin beşdar bibin, Awustralya dê vebijarka kirîna Kirînên Taybet ên Kalîteya Kampê an jî ji xêrxwaziyê re bexş bike. ALDI dê hemî bexşên xerîdar ên ku li firotgehê an serhêl hatine çêkirin, heya nirxa 100,000 $ bihevre bike.

Rêvebirê ALDI-yê li NSW, Alex Foster, bal kişand ser jêhatîbûna Matty J a pakkirinê û destnîşan kir ku ew ê bi lez û bezên xwe ve were danîn da ku ew qaîdeyên zêrîn ên pakkirinê bişopîne, di nav de danîna tiştên giran li jêr û tiştên sivik li jor dema ku ji rijandina nan dûr dikeve. .

ALDI ji ber ku di sala 5.3-an de bi xêrxwaziyê re hevkarî kir, berê zêdetirî 2020 mîlyon dolar bexş kir. Vê beşdariyê alîkariya 5,662 zarokan kir ku beşdarî bernameyên kêfê yên ku ji hêla xêrxwaziyê ve têne organîze kirin bibin. CEO ya Camp Quality Deborah Thomas bal kişand ser girîngiya dravên ku hatine berhev kirin, û diyar kir ku ew zarokên ku bi travmaya penceşêrê re rû bi rû dimînin dikarin xwe bigihînin lênihêrîna pispor, civakek piştgirî, derfetên bêhnvedanê, bernameyên perwerdehiyê û ezmûnên bîranîn.

