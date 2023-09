Girîngiya Modelek Têgihîştî Di Kesanebûnê de Di Kirrûbirra Dîjîtal de

By

Di kirrûbirra dîjîtal a serketî de vîzyona stratejîk û kesane hêmanên sereke ne. Lêbelê, gelek rêxistin ji bo pêkanîna însiyatîfa kesanekirina bi bandor hewl didin ji ber ku wan nebûna navgînek ji bo têgihîştina cewhera wê. Bêyî çarçoveyek stratejîk, kesanebûn di nav sepanên taktîkî de girtî dimîne, astengkirina mezinbûnê.

Paradîgmaya McKinsey ya 4 D - Dane, Biryardan, Sêwirandin û Dabeşkirin - nêzîkatiyek birêkûpêk ji bo kesanekirina di pîvanê de peyda dike. Lêbelê, kêmasiyek rêbernameyek pratîkî ya li ser pêkanîna "Biryara" heye. Ev dikare bibe sedema ezmûnên xerîdar ên perçebûyî û biryara bêbandor.

Di dilê her modela têgehî ya ji bo kesanebûnê de sê hêmanên bingehîn hene: qonax, pêşniyar û şert. Qonax qonaxên rêwîtiya xerîdar temsîl dikin û ji bo ezmûnên kesane kanava peyda dikin. Pêşniyar di her qonaxê de xalên pêwendiya kesane ne, ku têkiliyên gelemperî veguherînin diyalogên kesane. Merc prensîbên rêber in ku rêve dibin ka kîjan pêşniyar ji kîjan xerîdar re têne pêşkêş kirin, faktorên wekî taybetmendiyên xerîdar, tevger û çarçowe binirxînin.

Dîtina modela kesanekirinê ji bo serkeftina wê pir girîng e. Mîna ku xaniyek pêdivî bi nexşeyek heye, stratejiyek kesanekirinê jî nexşeyek hewce dike ku stratejiyê nîqaş bike, li ser pêşniyar û mercan li hev bikin, û pêdiviyên pêkanînê diyar bikin. Daxuyaniyên erênî ji bo danasîna şert û mercan têne bikar anîn, ji tevlihevî an dubarekirinê dûr dikevin. Gelek model dikarin ji bo çarçove û kanalên cihêreng werin afirandin, ku rê dide stratejiyên kesanekirina bi bandortir.

Bi tevayî, modelek têgihîştî ya zexm bingeha biryargirtinê ya bi bandor di kesanebûnê de pêk tîne. Bi dîtina modelê û lihevhatina li ser pêşniyar û mercan, rêxistin dikarin di hewildanên kirrûbirra xweya dîjîtal de stratejiyên kesanekirina pir mebest û bandorker biafirînin.

