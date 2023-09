Charles Martinet Bû Balyozê Mario: Roleke Nû Hat Ravekirin

By

Lîstikvanê dengbêjê hezkirî yê Nintendo, Charles Martinet, ku zêdetirî 25 salan bi dengbêjiya Mario tê zanîn, wekî "Balyozê Mario" rolek nû digire ser xwe. Di vîdyoyek ku ji hêla Nintendo ve hatî şandin de, Martinet û Shigeru Miyamoto vê veguherîna balkêş û dîroka Martinet bi karakterê re nîqaş dikin.

Wekî Balyozê Mario, rola Martinet dê rêwîtiya li çaraliyê cîhanê bike da ku şahiya malbata Mario parve bike û bi temaşevanan re têkildar be. Wî kêfxweşiya xwe ya ji bo hevdîtina temaşevanan li bûyeran û danûstendina bi kesên ku bi salan piştgirî dane wî diyar kir.

Miyamoto, afirînerê Mario, pesnê Martinet da ji bo dilsoziya wî ya belavkirina şahiyê û bişirînên rûyê mirovan. Miyamoto tekez kir ku rola nû ya Martinet dê rê bide wî ku rêwîtiya xwe bidomîne, di bûyeran de dengên hezkirî yên Mario pêk bîne, otografan îmze bike, û bi temaşevanan re têkildar be.

Spekulasyona li ser rola Martinet di Hezîranê de piştî ragihandina lîstikên nû yên bi temaya Mario, wek Super Mario Bros Wonder û WarioWare: Move It, mezin bû. Hin temaşevanan ferq kirin ku dengên di traileran de ne mîna Martinet-ê ne, di medyaya civakî de dibe sedema nîqaşan. Lêbelê, Nintendo di Tebaxê de piştrast kir ku Martinet dê dev ji dengbêjiya Mario berde, spasiya xwe diyar bike û bextewariya wî ya ji franchise re rêzdar bike.

Temaşevanên Mario dikarin li benda serbestberdanên dahatûyê yên mîna Super Mario Bros Wonder bin, ku dê di Cotmehê de were berdan, ku dê dengên nû ji bo hin karakterên Mario werin destnîşan kirin. Dê were dîtin ka dê van dengên nû çawa ji hêla civata lîstikê ve werin wergirtin.

Bi rola xwe ya nû wekî Balyozê Mario, Charles Martinet dê di civata lîstikê de hebûna xwe ya hezkirî berdewam bike, şahî belav bike û bi temaşevanên li çaraliyê cîhanê re têkildar be.

