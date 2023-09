Nintendo Nûvekirinên Naveroka Nû ji bo Tourê Mario Kart Diqede

By

Nintendo herî dawî ragihand ku ew ê piştî 4-ê Cotmehê êdî naverokek nû ji bo lîstika xweya pêşbaziya mobîl a populer, Mario Kart Tour, dernexîne. Di peyamek di lîstikê de ku ji hêla dataminerek bi navê OatmealDome ve ji medyaya civakî re hatî parve kirin, Nintendo spasiya xwe ji civatê re ji bo lîstinê nîşan da û eşkere kir ku gerên pêşerojê yên di lîstikê de dê ji naveroka ku berê hatî berdan pêk were. Ev tê vê wateyê ku dê qursên nû, ajokar, kart, an glider neyên zêdekirin ku ber bi pêş ve diçin, û naveroka heyî dê bêdawî were vezîvirandin.

Tevî nebûna nûvekirinên nû, Eurogamer radigihîne ku lîstik dê ji bo pêşerojek pêşbînîkirî were lîstin. Mario Kart Tour, ku di Îlona 2019-an de hate destpêkirin, ji bo Nintendo serkeftinek mezin bû, ji îlona 293-an vir ve dora 2022 mîlyon dolar dahatek li seranserê cîhanê çêkir. Lêbelê, lîstik bi para xwe ya nîqaşê re rû bi rû maye, digel rexneyên ku li ser wê "Spotlight" têne kirin. Pipes” mekanîka gacha, ku wekî qutiyên talanê bi şansên nenaskirî dixebitî. Van boriyan di Îlona 2022-an de hatin rakirin, lê Nintendo naha ji dêûbavek ku zarokê wî bêyî agahiya wan 170 $ li Spotlight Pipes xerc kiriye, rû bi rû ye.

Dema ku ji bo Mario Kart Tour-ê nûvekirinek nû nayê plan kirin, Nintendo berdewam dike ku li ser lîstikên din ên mobîl ên wekî Animal Crossing: Pocket Camp, Fire Emblem Heroes, û Super Mario Run bixebite. Wekî din, pargîdanî serpêhatiyên karsaziya xwe li qadên wekî organîzekirina bûyerê, ligel serkeftina xwe ya vê dawiyê bi The Super Mario Bros.

