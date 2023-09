Nintendo Tê Zêdekirina Naveroka Nû li Lîstika Mobîl a Mario Kart Tour Rawestîne

By

Nintendo û weşangerê lîstikê DeNA dê ji 4-ê cotmehê dest pê kirina naveroka nû ji bo lîstika populer a mobîl Mario Kart Tour rawestînin. Ev tevger pêşniyar dike ku Nintendo dibe ku bala xwe ji lîstikên mobîl dûr bixe.

Ji bo pîrozkirina salvegera lîstikê, dê naverokek nû wekî beşek ji Sersalê ya ku 20-ê Îlonê dest pê dike were berdan. Lêbelê, piştî destpêkirina Battle Tour di 4-ê cotmehê de, Nintendo dê tenê naveroka kevn azad bike. Pargîdaniyê got, "Tu qurs, ajokar, kart, an gliderên nû dê li dû Gera Şerê ya ku ji 04/10/2023 dest pê dike nayê zêdekirin." Nintendo ji bo vê biryarê ravekirinek neda lê hêvî kir ku lîstikvan berdewam bikin ku ji lîstikê kêfxweş bibin.

Mario Kart Tour ji bo Nintendo serkeftinek girîng e, ku piştî Fire Emblem Heroes bû duyemîn lîstika wê ya desta ya herî zêde dahat. Bi 230 mîlyon dakêşan, wê bi qasî 243 mîlyon dolar dahatek çêkir. Lêbelê, lîstikên mobîl li gorî pêşbaziyên mîna Activision û Take-Two ji sedî piçûktir a dahata giştî ya Nintendo-yê hesab kirine.

Tevî serkeftina tixûbdar a Nintendo di bazara lîstika mobîl de, pargîdaniyên din veberhênana xwe di vê sektorê de berdewam kirin. Mînakî, Sony plan dike ku ji sedî 50% lîstikên xwe heya 2025-an li ser mobîl û PC-yê peyda bibin, digel ku% 20-ê lîstikên nû yên PlayStation ji bo têlefonan têne pêşve xistin. Di peydakirina vê armancê de, Sony sala borî beşa Mobîl a PlayStation Studios da destpêkirin.

Biryara Nintendo ya rawestandina lêzêdekirina naveroka nû li Mario Kart Tour kêşeyên ku pargîdanî di pîşesaziya lîstika mobîl de rû bi rû maye nîşan dide. Lêbelê, ew dimîne ku were dîtin ka gelo ev tevger di stratejiya giştî ya Nintendo de guherînek mezintir nîşan dide.

Çavkanî:

Kronîka Lîstikên Vîdyoyê