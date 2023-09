MagLight: Ji bo Hevalbendên Wênegiriyê Amûrek Smartphone-Guherîna Lîstik

By

Moonside hilbera xweya nûjen a herî paşîn, MagLight, bankek hêzê MagSafe ku tîrêjek ronahiya RGB-ya çêkirî vedihewîne, vekir. Ji bo zêdekirina kapasîteyên şarjkirina smartphone û wênekêşandinê hatî sêwirandin, ev aksesûar di wênekêşiya smartphone de hewcedariya ronahiya bilindtir radigihîne.

MagLight bi bateriyek 4000 mAh ve tê stend ku ne tenê roniyên LED-ê lê di heman demê de smartphone jî bar dike. Tîpên LED-ê yên dînamîkî hem bi kamerayên pêşîn hem jî yên seretayî re têne bikar anîn, di şert û mercên kêm-ronahiyê de wêneyên berbiçav çêtir peyda dikin. Bikarhênerên Android-ê jî dikarin MagLight-ê bi alîkariya çîpên magnetîkî yên ku cîhazên wan MagSafe-ê hevaheng dikin bikar bînin.

Bi 67 LED-ên xwe, MagLight vebijarkên ronahiyê yên pirreng pêşkêşî dike. Bikarhêner dikarin her LED-ê ferdî kontrol bikin, ronahiyê, germahiya rengan sererast bikin, û ji 16 mîlyon rengan hilbijêrin. Ronahî dikarin ji bo mîhengên spî yên germ û sar ji bo selfie-yên xwezayî, rengên jîndar ji bo wênekêşiya hunerî, an jî ji bo nîgarkirina ronahiya dirêj-dirêj werin bikar anîn. Wekî din, ronî dikarin bi muzîkê re ji bo serpêhatiyek mîna konserek hevdeng bibin. MagLight di heman demê de wekî meşaleyek an ronahiya hawîrdorê jî kar dike û dikare bi xaniyên jîr re tevbigere.

Ji bilî kapasîteyên ronahiyê, MagLight wekî bankek hêzek pêbawer kar dike. Bi pîvana tenê 14 mm qalind, cîhaz bi navgîniya magnetên neodymiumê yên bihêz N52 bi MagSafe iPhones an têlefonên din ên bi pêvekên zengila magnetîkî yên hevaheng ve girêdide. Ew bi bêtêlê amûrê bi hilberek zexm 15W bar dike û bi bataryaya xweya Li-ion 4000mAh ve şarjek têr a smartphone peyda dike.

Moonside ji bo MagLight, wekî MagFlip, stêrkek jêhatî ya ku dikare wekî kickstand an stûnek ji bo ronahiyê tenê were bikar anîn, aksesûarên zêde pêşkêşî dike. MagPod, adapterek aluminiumê ya şêrîn, ji bo wênekêşî û vîdyografiya domdar bi sêpokek guhezbar tê. MagLight niha bi bihayek daxistî peyda dibe, ji 610 HK$ (78$ USD) dest pê dike an jî wekî beşek ji pakêtek afirîner ji bo HK$810 ($103 USD) ku MagPod û MagFlip tê de heye. Hilber ji meha cotmehê dest pê dike, ku bi 1-sal garantiyek ve girêdayî ye, bişîne gerdûnî.

Çavkanî: Moonside