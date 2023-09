Ma divê hûn ji bo mezinbûn an nirxê li Stock Apple veberhênan bikin?

By

Dema ku dor tê ser stokên Apple (AAPL), pispor bawer dikin ku tevî raporên dawî yên qedexekirina iPhone-ê li Chinaînê ne hewce ye ku panîkê bikin. Pargîdaniya "bingeha sazkirî ya zêrîn a 2 mîlyar xerîdar" û navûdengê marqeya bihêz wê vebijarkek veberhênanê ya berbiçav dike. Lêbelê, pirs dimîne ka Apple nirxek nirx e an pargîdanek mezinbûnê ye.

Ji ber ku di pîşesaziya smartphone de lîstikvanek serdest e û xwedan dravê girîng a li ber dest e, Apple dikeve kategoriya pargîdaniyek gihîştî ya xwedan dahatên stabîl, mîna stokek nirxê. Lêbelê, sûk ne hewce ye ku wê biha biha dike. Ji hêla din ve, Apple di heman demê de nîşanên zelal ên mezinbûna bilez a ku dê pargîdanek mezinbûna rastîn nîşan bide jî tune.

Tevî van nediyariyan, hêviya mezinbûna pêşerojiya Apple heye. Bazarên nûjen ên mîna Hindistanê ji bo berfirehbûnê derfetên girîng hene. Wekî din, analîst bawer dikin ku îstîxbarata sûnî (AI) dê di salên pêş de bibe katalîzatorek sereke ji bo mezinbûna Apple.

Ger hûn bawer dikin ku Apple xwedan potansiyela ku hê mezintir bibe û pêşdetir bibe heye, hûn dikarin hilbijêrin ku li pargîdaniyê veberhênanê bikin. Lêbelê, girîng e ku hûn bifikirin ka hûn ji bo serdestiya Apple, hêza mayînde, an mezinbûna pêşerojê didin.

Pêşniyarên analîstên Wall Street ji bo stock Apple niha ji 35 Kirîn, 14 Hilgirtin, û çar Firotan pêk tê. Di dawiyê de, biryara veberhênana li Apple divê li ser bingeha nirxandina we ya perspektîfên mezinbûna pargîdanî û armancên veberhênana we be.

