Sheldon Menery, Afirînerê Magic: Forma Fermandarê Gathering, Dibihure

Sheldon Menery, afirînerê Commander, şêwaza lîstika herî populer a lîstika qerta bazirganiyê Magic: The Gathering, piştî şerek heft-salî bi penceşêrê re mir. Jina Menery, Gretchyn Melde, mirina xwe ya aştiyane li ser Facebookê ragihand, ku li dû wê ji civata lîstikên sermaseyê re sersaxî hat.

Commander formatek pir-lîstikvan a Magic-ê ye ku dihêle sê an bêtir lîstikvan bi deqên 100-karteyên bêhempa û karakterek rêberê yekane beşdar bibin. Di eslê xwe de wekî lîstikek du-lîstikvan hatî sêwirandin, Commander şêwazek lîstikê ya bêserûber pêşkêşî dike û îfadeya afirîner teşwîq dike. Menery bi xwe deqek îmzeyê ya bi navê "Te Ev Ji Xwe Re Kir" hebû, ku kartên dijberan wekî çek li dijî wan bikar anî.

Forma Commander ji forma Elder Dragon Highlander (EDH), ku Menery di dema xwe ya leşkerî de pê re rû bi rû ma, derket. Wekî dadwerek payebilind li ser Magic Pro Tour, Menery di safîkirin û berfirehkirina guhertoya EDH de rolek girîng lîst, di dawiyê de saziya rêveberiyê ya formatê, ku wekî Komîteya Rêgezên Fermandar tê zanîn, saz kir. Ev rêxistina dilxwaz, bi hevkariya Wizards of the Coast, weşangerê Magic: The Gathering, rêbernameyê li ser sererastkirinên qaîdeyan, qertên qedexekirî, û kartên nû ji bo forma Commander peyda dike.

Menery Commander wekî qutbûnek ji Magic pêşbaziyê dît û bal kişand ser kapasîteya wê ya parvekirin û kêfê bi hevalên xwe re. Beşdariyên wî yên ji Magic re ji forma Commander derbas bû. Ew di teşekirina bernameya dadger de bû alîkar û wekî dadwerê Magicê yê pêşbaziyê yê asta 5 xizmet kir. Menery di heman demê de nivîskarek jêhatî û afirînerê naverokê bû, pisporiya xwe bi gotaran, vîdyoyan û podcastan parve kir.

Wizards of the Coast xemgîniya xwe ya kûr ji ber windakirina Sheldon Menery diyar kir û tevkariyên wî yên girîng di civata Magic de nas kir. Wan pesnê Menery wekî rêgez, bandorker û endamê rêzdar ê Magic: The Gathering dan. Ew bi xebata xwe ya li ser formata Commander û dilsoziya xwe ya ji bo çêkirina lîstikê ezmûnek bixêrhatinî û kêfxweşî ji bo lîstikvanên ji hemî paşerojê re mîrasek mayînde dihêle.

Bandora Sheldon Menery li ser civaka Magic nayê zêdekirin. Ew ê ji ber dilovanî, comerdî û dilxwaziya wî ya lîstikê were bîranîn. Wendabûna wî ji hêla kesên ku wî nas dikin ve bi kûr ve tê hîskirin, û mîrasa wî dê bi lîstikvanên bêhejmar bijî.

Çavkanî: Facebook, Polygon