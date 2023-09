macOS Sonoma: Ji guhertoya herî dawî ya macOS-ê çi hêvî dikin

By

Apple roja berdana macOS Sonoma, ku wekî macOS 14 jî tê zanîn, ragihand, ku dê di 26-ê Îlonê de ji gel re peyda bibe. Vê guhertoya herî dawî ya macOS gelek taybetmendiyên nû tîne ku ezmûna bikarhêner zêde dike û wê bi iOS-ê re dişibihe.

Yek ji nûvekirinên sereke di macOS Sonoma de lêzêdekirina widgetên sermaseyê ye, ku dê destûrê bide bikarhênerên Mac ku sermaseyên xwe bi widgetên kêrhatî û înteraktîf xweş bikin. Ev taybetmendî li ser cîhazên iOS-ê pir populer bûye, û naha bikarhênerên Mac-ê dikarin ji heman rehetî û fonksiyonê kêfê bikin.

Vîdyokonferans bûye beşek bingehîn a jiyana me, û macOS Sonoma armanc dike ku vê ezmûnê bi taybetmendiyên nû baştir bike. Pergala xebitandinê dê amûrên parvekirina ekranê û Presenter Overlay destnîşan bike, ku dê di dema bangên vîdyoyê de dengbêjan bihêle ku li ber ekranek hevpar tevbigerin.

Safari, geroka xwerû ya di macOS de, dê di Sonoma de nûvekirinên girîng jî werbigire. Yek ji zêdekirinên berbiçav profîlên gerokê ne, ku destûrê dide bikarhêneran ku komên cihêreng nîşangiran biafirînin û ezmûna geroka xwe li gorî vebijarkên xwe xweş bikin. Wekî din, fonksiyona lêgerînê ya di Safari de dê bêtir bersivdar be, ji bikarhêneran re encamên zûtir û rasttir peyda dike.

Ji bo sazkirina macOS Sonoma, hûn ê hewceyê amûrek hevgirtî bin. Modelên herî pêşîn ên ku vê pergala xebitandinê piştgirî dikin MacBook an Mac Mini 2018, iMac 2019, iMac Pro 2017, Mac Pro 2019, an Mac Studio ya 2022 hene. Girîng e ku hûn pê ewle bibin ku cîhaza we hewcedariyên hindiktirîn bicîh tîne da ku hûn ji taybetmendiyên nûvekirî û çêtirkirinên ku Sonoma pêşkêşî dike kêf bikin.

Di encamê de, macOS Sonoma soz dide ku taybetmendiyên nû û pêşkeftinên balkêş ji bikarhênerên Mac re bîne. Bi widgetên sermaseyê, kapasîteyên pêşkeftî yên vîdyokonferansê, û gerokek Safari ya bersivdartir, ev guhertoya herî dawî ya macOS dê ezmûnek bikarhênerek çêtir û entegrasyonek nêzîktir bi cîhazên iOS re peyda bike.

Definitions:

- macOS: Rêzek pergalên xebitandinê yên ku ji hêla Apple Inc. ve ji bo komputerên xwe yên Macintosh hatine pêşve xistin.

- Sonoma: Navê kodê ji bo guhertoya herî dawî ya macOS, ku wekî macOS 14 jî tê zanîn.

- iOS: Pergala xebitandinê ya mobîl ku ji hêla Apple Inc. ve ji bo cîhazên wan ên iPhone, iPad û iPod Touch hatî pêşve xistin.

Çavkanî:

- Monica Chin, "macOS Sonoma di 26-ê Îlonê de tê", The Verge.