Xatirxwestina Lou Rabito, Arîkarê Birêz Edîtorê Werzîşê û Nûjenê Dîjîtal li The Inquirer

By

Lou Rabito, endamê hêja yê malbata The Inquirer, bi xemgînî di 7-ê Îlonê de di 61 saliya xwe de ji kansera metastatîk a pêvekê koça dawî kir. Di 33 salên xwe de li The Inquirer, Rabito rolên cihêreng girt, di nav de alîkarê edîtorê werzîşê, nûçegihan, edîtorê nûçeyên derbajarî, û hilberînerê dîjîtal. Wî beşdarî weşanên girîng kir, di veguheztina wê ji rojnameyek tenê çapkirî berbi platformek yekem dîjîtal a serfiraz de rolek girîng lîst.

Yek ji destkeftiyên sereke yên Rabito di sala 2009-an de çêkirina beşa werzîşê ya dibistana amadeyî ya Rally bû. Wî çavdêriya tîmek nivîskar, nûçegihanên serbixwe, wênekêş û vîdyogiran kir, ku zêdetirî 100 dibistanên amadeyî li Başûrê Rojhilatê Pennsylvania û South Jersey vedigirin. Rabito bi jêhatîbûnên xwe yên guhezbar û jêhatîbûna xwe ya ku bi aramî bi serdemên şevê ve tê zanîn, ji hêla hevkarên xwe ve pir rêzdar bû. Xwezaya wî ya hêsan û helwesta piştevaniyê gelek kesan teşwîq kir, ku dema wan li The Inquirer bibîranîn.

Xwedîderketina Rabito ji hunera xwe re di pabendbûna wî ya ji bo baştirkirina xebata kesên derdora xwe de diyar bû. Wî rêberî û rêberî peyda kir, her gav nivîskarên xwe teşwîq kir ku ji bo serfiraziyê hewl bidin. Hevkarê berê Matt Breen, Rabito hem wekî edîtor û hem jî mamosteyek dipejirîne, û wan dihêle ku bi domdarî pêşve bibin. Evîna Rabito ji rojnamegeriyê re ji karê wî li The Inquirer zêdetir bû. Wî berê li Orange County Register, Pasadena Star-News, û United Press International xebitîbû, ku bandorek mayînde li ser pîşesaziyê hişt.

Li derveyî kar, Rabito ji malbata xwe re xezîne, bi serbilindî wêneyên keçên xwe li ser maseya xwe nîşan dide û çîrokên jina xwe û malbata xwe bi her kesê ku ji bo sohbetê radiweste re parve dike. Ew mêr, bav û kalekî delal bû û malbata wî di dilê wî de cihekî taybet girtibû. Rabito dê wekî kesek dilpak ku her gav hewl da ku çêtirîn xwe bike û cûdahiyek erênî di jiyana kesên din de bike were bibîranîn.

Çavkanî:

"Longtime Inquirer alîkarê edîtorê werzîşê Lou Rabito di 61 saliya xwe de mir" - The Philadelphia Inquirer