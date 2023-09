Taybetmendiya dravdana nû ya bê dravê fikaran Di derheqê nepenîtiyê de zêde dike

Taybetmendiyek nû ya dravdana bê dravê ku ji hêla Samsung ve hatî destnîşan kirin di nav hin bikarhêneran de di derbarê nepenîtiyê de fikar derxistiye. Taybetmendî dihêle bikarhêneran bi karanîna cîhazên xwe yên Samsung, wek têlefon an demjimêr, drav bidin, hewcedariya hilgirtina dravê fîzîkî an qertan ji holê radike. Gava ku ev dibe ku ji bo hin kesan rehet be, yên din ji encamên nepenîtiyê yên potansiyel bi fikar in.

Hin bikarhêneran xemsariya xwe ya li hember taybetmendiyê diyar kirin û diyar kirin ku wekî bikarhênerên dravê yên ku ne xwediyê cîhazên Samsung ne, ew ji wan re ne girîng e. Wan jî hewcedariya polîtîkaya nepenîtiyê ji bo drav bixwe pirsî. Lêbelê, yên ku rewşê kêfê dibînin hene, di wê baweriyê de ne ku Samsung dê di pêşerojê de pirsgirêkên nepenîtiyê bi patchek çareser bike.

Li aliyê din, kesên ku fikarên wan li ser ewlekariya dayîna pereyan bi rêya amûrên elektronîkî hene. Ew rêbaza kevneşopî ya dayîna bi qertê tercîh dikin, ezmûnek berê ya talankirinê wekî sedemek bijartina xwe destnîşan dikin. Ew ji dêvla ku xwe bispêrin alavên elektronîkî, tercîh dikin ku qerta xwe li ser qaseyê xêz bikin û bixin.

Digel ku di derbarê taybetmendiya dravdana nû ya bêpere de nerînên tevlihev hene, ew bê guman nîqaş di nav bikarhêneran de çêkiriye. Xemgîniyên hatine raber kirin dema ku ew tê dayîna dravê elektronîkî girîngiya nepenî û ewlehiyê ronî dike.

Definitions:

- Dravdana bê pere: Rêbazek dayîna dravê bi elektronîkî, bêyî karanîna dravê fîzîkî.

- Nepenî: Mafê parastina agahî û çalakiyên kesane ji destwerdan an destwerdanek bê destûr.

– Ewlekarî: Tedbîrên ku ji bo parastina kes û zanyariyên wan ji gef û metirsiyan tên girtin.