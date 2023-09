Cheater ferman da ku 500,000 $ li zirarên ku li ser bingeha mafparêzan bidin û ji lîstikên Bungie qedexe kirin

Berfireh: Dadger ferman da ku xapînokek rêzefîlm di lîstika Destiny 2 de 500,000 $ zirarê li ser bingeha mafê kopîkirinê bide û ji bo kirîna, lîstin, an weşana lîstikên Bungie bi domdarî were qedexe kirin. Dadweriya razîbûnê, ku ji hêla her du aliyan ve hate pejirandin, hate dîtin ku karanîna bersûc a nermalava xapandinê ya di lîstikê de zagona mafê kopîkirinê ya federal binpê dike. Dadger her weha ji bo çêkirina hesabên nû yên tawanbar ji bo dorpêçkirina qedexeyan û ji bo her têketinek nedestûrî zirarên zêde ferz kir, ku di encamê de bi tevahî herî kêm 2,000 $ ji her têketinê re tê. Ji bilî cezayên darayî, bersûc ji xwediyê nermalava xapandinê ya ku bi lîstikê re têkildar e, kirîn an firotana hesab û sembolên Bungie, û karanîna URL û malperên têkildar re qedexe ye. Fermana dadger jî ji bersûc hewce dike ku her tora civakî, parvekirina vîdyoyê, an hesabên peyamên dîjîtal ên ku ji bo pêşvebirin an nîqaşkirina çalakiyên xwe yên xapandinê hatine veqetandin, bigire.

Di biryarek girîng de ku dibe ku bandorek ji bo xapandinên lîstikê hebe, dadger di dozek li dijî xapînokek rêzefîlmê de biryar da Bungie, pêşdebirê lîstika Destiny 2. Bersûc, Luca Leone, ji gelek qedexeyên hesaban dûr ketibû û tewra gef li karmendên Bungie jî kiribû. Dadger, Richard Jones, dît ku karanîna Leone ya nermalava xapandinê binpêkirina mafê kopîkirinê ya Destiny 2 pêk tîne.

Biryara dadger li dor "pêkhatina grafîkî" ya nermalava xapandinê û karanîna wê ya "koda derzîkirinê" bû, ku hate hesibandin ku xebatek derzî ya bêdestûr diafirîne ku zagona mafnasiyê ya federal binpê dike. Dadgehê bi tevahî 500,000 $ zirarê wergirtiye, ji bo her du karên binpêkirî 150,000 $ hatine destnîşankirin.

Hewldanên Leone ji bo dorpêçkirina qedexeyan û tevlêbûna lîstika bêdestûr bêtir beşdarî zirarên ku hatine ferz kirin. Bi afirandina hesabên nû û hewldana ku ji peymana lîsansê ya lîstikê veqete wekî piçûk, Leone bi her têketina paşîn re mafên xwerû ya Bungie binpê kir. Di fermana dadger de ji bo her yek ji "kêmtirîn 2,000" têketinên bi vî rengî 100 $ zirarên zêde hatine destnîşankirin.

Dadgeh ne tenê cezayên darayî yên girîng ferz dike, lê di heman demê de qedexeyek domdar li Leone jî heye ku bigihîje lîstikên Bungie. Ev qedexe ji bo kirîn, dakêşandin, lîstin, weşandin, û danûstandina bi lîstikên Bungie re dirêj dibe. Leone di heman demê de qedexe ye ku xwedan nermalava xapandinê ya ku bi lîstikê ve girêdayî ye, an jî pêşvexistina nermalava xapandinê, û hem jî hesab û amblemên Bungie bikirin an bifroşe. Wekî din, Leone pêdivî ye ku karanîna URL û malperên ku bi çalakiyên karsaziya xwe yên neqanûnî ve girêdayî ne rawestîne.

Ji bo bicîhanîna dadrêsê, ji Leone tê xwestin ku her tora civakî, parvekirina vîdyoyê, an hesabên peyamberdana dîjîtal ên di bin kontrola xwe de yên ku ji bo pêşvebirin an nîqaşkirina çalakiyên wî yên xapînok hatine veqetandin, neçalak bike, jê bike, an qut bike.

Ev hukm ji bo xapandinên di civata lîstikê de wekî hişyariyek xizmet dike û encamên qanûnî yên ku dikarin ji binpêkirina mafnasiyê û xirab karanîna nermalava xapandinê encam bidin ronî dike.

Definitions:

- Nermalava xapandinê: Bername an nivîsarên ku ji bo bidestxistina avantajek neheq di lîstikek vîdyoyê de têne bikar anîn, bi gelemperî şert û mercên karûbarê lîstikê binpê dikin.

- Binpêkirina mafnasiyê: Bikaranîna bêdestûr a materyalê bi mafên xweparastinê, wekî nermalava lîstikê, bêyî destûr ji xwediyê mafê telîfê.

Çavkanî:

- Gotara çavkaniyê ku ji hêla Kyle Orland ve ji bo Ars Technica hatî nivîsandin