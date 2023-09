Nermalava Nermalava Japonî: Pikmin 4 Dîsa Cihê Serê digire

By

Nexşeyên laşî yên Japonî yên herî dawî ji Famitsu hatin berdan, lîstikên herî firotanê yên li welêt eşkere dikin. Careke din, Pikmin 4 bi 34,240 kopiyên firotanê ve di rêza herî jor de girtiye. Ev sernavê Nintendo Switch serdestiya xwe di rêzê de berdewam dike, serketiyên hefteya borî, Armored Core VI: Fires of Rubicon, daket cîhê duyemîn û çaremîn li ser PlayStation 5 û 4, bi rêzê.

Navnîşên din ên girîng ên di deh top de Tears of the Kingdom di cîhê pêncemîn de û Mario Party Superstars di cîhê nehemîn de ne. Hêjayî gotinê ye ku bijareyên herheyî yên mîna Mario Kart 8 Deluxe, Minecraft, û Pokémon Scarlet û Violet berdewam dikin ku baş têne firotin.

Di warê hardware de, Modela Switch OLED pergala herî firotan dimîne, di hefteya borî de 63,305 yekîneyên din bar kir. PlayStation 5 di rêza duyemîn de bi 48,588 yekîneyên firotanê ve ji nêz ve li dû ye. Switch Lite di nav malbata Switch de cîhê sêyemîn digire, dema ku modela OG Switch di çaremîn de tê.

Xbox Series S, PlayStation 5 Edition Digital, û Xbox Series X jî li ser nexşeyê xuya dikin, her çend bi hejmarên firotanê kêmtir be. Di dawiyê de, New 2DS LL vê hefteyê 37 yekîneyên bifroşe.

Bi tevayî, nexşeyên vê hefteyê populerbûna domdar a sernavên Nintendo Switch li Japonya destnîşan dikin, digel ku Pikmin 4 careke din pozîsyona xwe li jorê ewle dike.