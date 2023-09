Veberhêner Di derbarê Destpêkirina Pêşerojê ya iPhone-ê ya Apple de gumanbar dimînin

By

Li gorî analîst Samik Chatterjee ji JPMorgan, Apple bi dijwariyekê re rû bi rû dimîne ji ber ku veberhêner nêrînek reşbîn li ser destpêkirina dahatûya iPhone-ê ya pargîdanî diparêzin. Chatterjee rêjeya giraniya xwe ya zêde li ser stokên Apple dubare kir lê hedefa xwe ya bihayê 230 dolarî, kêmkirina 5 dolaran eyar kir. Tevî kêmbûnê, pêşbîniya nû hîn jî zêdebûna 30% ji bihayê girtina roja berê pêşniyar dike.

Chatterjee di têbînîyek de diyar kir ku performansa stokê ji bo dawiya salê ve girêdayî ye ku ji hêviyên kêm ên veberhêneran ên di derbarê destpêkirina iPhone 15 de derbas bibe. Parçeyên Apple di vê çaryekê de jixwe kêmbûnek bi qasî 8.5% kêm bûye, digel ku beşek girîng a windahiyan vê hefteyê qewimîne ji ber raporên ku pêşniyar dikin ku personelên hukûmeta Chineseînî dikarin ji karanîna iPhone-an were qedexe kirin.

Tewra ku destpêkirina iPhone-a dahatû hêviyên veberhêneran kêm bike jî, Chatterjee bawer dike ku potansiyela mezinbûna stock ji bo dawiya sala 2023-an dê sînordar be. Ev yek ji performansa bihêz a Apple-ê di destpêka salê de û dahatek pirjimar e ku bi qasî 61% ji nîvê duyemîn 2019-an bilindtir e.

Chatterjee bi senaryoyek berê re paralelek kişand dema ku hîseyên Apple bi kombûn an jî ji hêviyên kêm veberhêneran ên ji bo iPhone 11 re derbas bûn. Wî destnîşan kir ku, ji ber ku iPhone 15 nûvekirinên girîng diyar nake, daxwaziya xerîdar dê di serî de ji hêla xwestina veguheztinê ve were rêve kirin. an jî modelên heyî nûve bikin. Chatterjee pêşniyar kir ku zêdebûna bihayê di hemî modelên iPhone-ê de, li şûna ku tenê modelên Pro-ê armanc bike, dikare xerîdaran teşwîq bike ku cîhazên paşîn hilbijêrin.

Tevî van kêşeyên nêzîk, Chatterjee nêrînek erênî li ser dahata iPhone û karûbarên Apple-ê domand. Wî katalîzatorên cihêreng ên ku dikarin beşdarî mezinbûna dahatê û potansiyela giştî bibin, wekî veguheztina pargîdanî berbi karûbaran, mezinbûna bingeha sazkirî, serokatiya teknolojîk, û bicîhkirina sermayê ya maqûl nas kir.

Di encamnameyê de, dema ku stokên Apple bi paşketinên vê dawîyê re rû bi rû maye, Chatterjee bawer dike ku qadên mezinbûn û potansiyela darayî ya bêkêmasî hene ku niha ji hêla veberhêneran ve têne kêm kirin. Li gel bendewariya mezinbûna dahata du-hejmar û ji nû ve nirxkirina parveyan, Chatterjee li ser perspektîfên pêşerojê yên Apple geşbîn dimîne.

