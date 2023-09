Ma Adaptasyona Anime ya Tales of Arise heye? Vekolîna Derfetan

Temaşevanên JRPG-ya rexnegir, Tales of Arise, bi dilgermî li benda nûçeyên adaptasyona anime ya potansiyel in. Tales of Arise dilê lîstikvanan li çaraliyê cîhanê bi vegotina xwe ya balkêş û dîmenên balkêş, tevî dîmenên anîmasyon ên stûdyoya navdar Ufotable, girt.

JRPG, an Lîstika Rolê ya Japonî, celebek lîstika vîdyoyê ya Japonî ye ku bi baldariya xwe ya li ser çîrok û serpêhatiyên di cîhanên xeyalî de tê zanîn. Van lîstokan şerê zivirî-based nîşan didin û bi hunera xweya rengîn têne diyar kirin.

Tales of Raise çîroka Rena vedibêje, gerstêrkek ku 300 sal in ji aliyê niştecihên wê ve tê birêvebirin. Lîstik rêwîtiya du kesan dike, Alphen û Shionne, ku hewl didin çarenûsa xwe biguhezînin û paşeroja xwe ji nû ve binivîsin.

Digel ku rêzefîlma Tales of Arise xwedan mîrateyek dewlemend a lîstikên vîdyoyê ye, ku hin ji wan di rêzikên OVA û TV-yê de hatine adaptekirin, temaşevan meraq dikin gelo adaptasyona anime ya Tales of Arise di karan de ye. Di hevpeyivînek vê dawiyê de, hilberînerê rêzefîlmên Tales Yusuke Tomizawa diyar kir ku ji 3-ê îlona 2023-an pê ve, ji bo adaptasyona anime Tales of Arise ti planek tavilê tune.

Tomizawa diyar kir ku lîstik wekî ezmûnek înteraktîf hate sêwirandin, û lîstika lîstikê, danûstendinên karakteran, û bijartinên lîstikvanan ji xemla wê re yekpare ne. Dibe ku ev hêman bi rengek bêhempa wernegerin rêzefîlmek anîmasyon.

Lêbelê, Tomizawa vebûna tîmê ji îhtîmala adaptasyona anime di pêşerojê de eşkere kir. Digel ku niha plansaziyek berbiçav tune, temaşevan hîn jî dikarin li hêviya adaptasyona anime ya potansiyel bin û divê li benda daxuyaniyên fermî yên Bandai Namco an Ufotable bin, ku her du jî studyoyên potansiyel in ku Tales of Arise anîmasyon bikin.

Di vê navberê de, temaşevan dikarin bi ceribandina lîstikê ya jixweber bidomînin ku xwe di çîrokbêjiya dewlemend û gerdûna jîndar a Tales of Arise de biçînin. Nebûna adaptasyona anime dibe ku ji temaşevanan re bêriya bêtir bihêle, lê balê li ser peydakirina ezmûnek lîstikek berbiçav dimîne.

Çavkanî:

- [Sportskeeda] (https://www.sportskeeda.com/esports/news-tales-arise-anime-release-date-latest-news-updates)