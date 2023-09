Girîngiya Ewlekirina Zincîra Pêşkêşkirina Dîjîtal a We

Ewlekariya sîber ji bo rêxistinên di perestgeha dîjîtal a îroyîn de pêşengiyek sereke ye. Karsaziyên piçûk û navîn di sala 280-an de zêdetirî 2022 mîlyon £ li ser ewlehiya sîber xerc kirin, ku girîngiya wê di karûbarên karsaziya nûjen de ronî dike. Dema ku rêxistin ji bo parastina API-yên xwe, binesaziya ewr, û hardware-ya xwe bi giranî veberhênan dikin, ew bi gelemperî qelsiyên ku bi zincîra peydakirina xweya dîjîtal re têkildar in ji bîr dikin.

Êrîşek zincîra peydakirinê diqewime dema ku êrîşkar dikevin nav firoşkarek an dabînkerek sêyemîn a pêbawer ku hilber, pêkhate, an karûbaran ji rêxistina armanc re peyda dike. Bi gotinek din, rêxistina we tenê bi qasî zencîra herî qels a zincîra peydakirina dîjîtal ewledar e. Pir malper xwe dispêrin hêmanên partiya sêyemîn û çavkaniya vekirî, ku dikarin qelsiyan têxin koda xwe. Naskirina çavkaniya van pêkhateyan û nirxandina ewlehiya wan dikare karekî dijwar be.

Ji bo kêmkirina xetereyên ku bi zincîra peydakirina dîjîtal a we re têkildar in, girîng e ku hûn pratîkên ewlehiyê yên endezyar û pargîdaniyên ku hêmanên nermalava ku hûn import dikin binirxînin. Li nîşanên pabendbûna wan bi ewlehiya nermalavê, wek nûvekirinên birêkûpêk û vegirtina kodê ya berfireh bigerin. Wekî din, qeyda rêgezên pargîdaniyên ku xwe dispêrin nermalava ku ew ava dikin binihêrin, ji ber ku ew îhtîmal e ku pêşî li nûvekirinên biwext bigirin.

Dema ku ewlekirina zincîra peydakirina nermalavê pir girîng e, pêdivî ye ku meriv hevsengiyek di navbera ewlehiya sîber û hilberîna projeyê de çêbike. Hembêzkirina amûr û nêzîkatiyên nû, yên wekî ewlekarî-wek-kod û DevSecOps, dikare pirsgirêkên ewlehiyê yên berê di pêvajoya pêşkeftinê de çareser bike û hilberîneriyê zêde bike. Firoşkarên cihêreng, di nav de Google û Snyk, amûrên ku têgehên ewlehiyê yên nûjen piştgirî dikin pêşkêş dikin.

Êrîşên zincîra dabînkirinê dikarin encamên girîng hebin, wek ku di sala 2020-an de êrîşa SolarWinds nîşan da. Êrîşkeran kodên xerab di pergala nermalava SolarWinds de derdixin û ne tenê pargîdanî lê di heman demê de 30,000 xerîdarên wê jî dixe xetereyê. Pêdivî ye ku rêxistin ji zincîra peydakirina xweya dîjîtal bi kor bawer nebin û pêdivî ye ku ji bo kêmkirina tehdîdên ewlehiyê lêkolînek rast bikin.

Ewlekirina zincîra dabînkirina dîjîtal a weya ewlekariya sîber a berbiçav a girîng e. Bi naskirina qelsiyan, nirxandina pratîkên ewlehiyê yên dabînkeran, û pejirandina amûr û nêzîkatiyên ewlehiyê yên nûjen, rêxistin dikarin berevaniya xwe li hember êrişên zincîra peydakirinê zêde bikin.

