Guhertin: Pêşangehek tirsnak a fantastîk û fikirîn

The Changeling, nûtirîn pêşandana tirsê ya xeyalî ya li ser Apple TV+, rêwîtiyek balkêş û nerihet e ku hêmanên gumanbar û tirsnakiyê bi pêleka gewriyê re dike yek. Ji romana xelatgir a Victor LaValle hatî veguheztin, rêzefîlm dişopîne Apollo, ku ji hêla LaKeith Stanfield ve hatî xêzkirin, dema ku ew hewl dide ku sirên li dora windabûna ji nişka ve ya jina xwe, Emma (Clark Backo) derxe holê.

Digel ku pêşandan çend tirsên bazdanê vedihewîne, ew bi nisbeten sivik in, ku wê ji bo kesên ku bi hêsanî şaş dibin re minasib dikin. Li şûna ku xwe bispêre hîleyên erzan, The Changeling di avakirina tansiyonê de di demek dirêj de pêş dikeve, ezmûnek temaşekirinê ya berbiçavtir diafirîne. Çalakiyên din ên mîna kesê ku di demek girîng de çenteyekê davêje an li maseyê dixe, di atmosfera elektrîkê de dibe alîkar.

Wekî tirsek xeyalî, The Changeling hevsengiyek nazik di navbera demên nerihet û grotesk de dibîne. Digel ku çend dîmenên hovane hene, wek karakterek ku çîçekek şikestî ye, pêşandan di serî de hewl dide ku temaşevanan bi awayên naziktir aciz bike. Li şûna ku serî li tundûtûjîya bêpere bidin, li ser afirandina hestek nerehetiyê ye.

Yek ji aliyên berbiçav ên The Changeling rêwerziya awarte ya jêhatî yên mîna Melina Matsoukas û Jonathan van Tulleken e. Bi performansa balkêş ên Stanfield û Backo re, pêşandan ne tenê tirsên gerdûnî yên ku bi dêûbavbûnê ve girêdayî ne, lê di heman demê de dijwariyên taybetî yên ku ji dayikên Reş re rû bi rû ne jî ronî dike. Ew mijarên fedakariyê, depresyona piştî zayînê, û xetereyên zêde yên ku jinên Reş di zayînê de rû bi rû dimînin vedikole.

Dibe ku The Changeling ne rêzefîlma herî tirsnak li wir be, lê ew li ser tirsê nêrînek bêhempa û fikirîn pêşkêşî dike. Ew di derbarê tixûbên girêdanên malbatî û xwezaya rastîn a dêûbavbûnê de pirsên xemgîn derdixe holê, ji temaşevanan re hestek nerehetiyek dirêj piştî lîstina krediyê dihêle. Her çend di xwezaya xwe de fantastîk be jî, pêşandan di demên herî tarî de jî baweriyek di hezkirinê de bi cih dike, hem ji bo dildarên tirsê û hem jî ji bo kesên ku hêsantir ditirsin.

