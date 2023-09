Taybetmendiyên veşartî di iMessage de vekin da ku Nivîsarên Taybet bişînin

By

Ma we qet xwestiye ku hûn li ser sepana iMessage ya iPhone-a xwe ji tenê peyamek birêkûpêk zêdetir bişînin? Welê, derket holê ku menuyek veşartî heye ku bi taybetmendiyên jêhatî yên ku dibe ku we ji bîr nekiriye heye.

Yek ji baştirîn hîleyên ku di iMessage de veşartiye, şiyana şandina peyamek teqemenî ye ku ekrana têlefona wergir diherike. Gava ku peyama we tevahiya dîmendera wan tije dike, şaşiya wan bifikirin! Lê ew ne hemî ye - celebên din ên nivîsarên taybetî hene ku hûn jî dikarin bişînin.

Li gorî Apple, di sepana Messages de, hûn dikarin peyamek yekane bi bandorek bilbilê anîmasyon bikin an jî tevahiya ekrana peyamê bi bandorek tevahî-ekranê mîna balon an konfetî dagirin. Tewra hûn dikarin peyamek kesane bi mîhenga nedîtbar re bişînin ku nezelal dimîne heya ku wergir wê bişkîne da ku wê eşkere bike.

Ji ber vê yekê hûn çawa vê menuya veşartî vekin? Ew hêsan e. Tenê peyama ku hûn dixwazin bişînin, mîna zincîreka emoji, bişkînin, û li şûna ku hûn îkona şandinê bixin, li şûna wê pêl bikin û lê bigirin. Voila! Menuyek veşartî dê bi çend vebijarkan xuya bibe ku hûn ji wan hilbijêrin.

Tabloya Screen ya di menuya veşartî de dihêle hûn peyamek teqemenî bişînin ku têlefona wergir bi nivîsa we diherike. Lê di heman demê de vebijarkên din jî hene ku hêjayî lêkolînê ne. Ger hûn Slam an Loud hilbijêrin, peyam dê ji wergir re derkeve, dema ku nerm tê vê wateyê ku peyam dê "bi nermî bigihîje".

Taybetmendiya herî bikêr di nav van vebijarkên veşartî de Invisible Ink tê gotin. Ew peyamê hem ji bo we hem jî ji bo wergir vedişêre heya ku ew bi tiliya xwe veşêre. Ev dikare danûstendinên we ji çavên çavnebar biparêze û tewra bihêle ku hûn bi ewlehî li ser spoilerên TV an fîlimê di sohbetek komê de nîqaş bikin.

Bi van taybetmendiyên veşartî yên di iMessage-ê de, hûn dikarin li peyamên xwe hûrguliyek piçûktir û surprîz zêde bikin. Ji ber vê yekê pêşde biçin û dest bi vekolîna menuya veşartî bikin - dibe ku hûn di rê de hin hîle û surprîzên din bibînin!

Çavkanî:

– Sêvê